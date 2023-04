Verkaufsoffener Sonntag am 16. April in NRW: Hier öffnen die Geschäfte

Von: Simon Stock

Am letzten Tag der Osterferien finden am 16. April 2023 in vielen Städten von NRW verkaufsoffene Sonntage statt. Wir geben einen Überblick, wo Sie shoppen können.

Hamm - Am letzten Tag der Osterferien in Nordrhein-Westfalen bieten am 16. April 2023 etliche Städte einen verkaufsoffenen Sonntag an. Wer Lust auf Shopping ohne Alltagsstress hat, dem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Wo an diesem Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, fasst wa.de zusammen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In vielen Städten öffnen am 16. April die Geschäfte

Es gibt kaum eine Region von NRW, in der es am 16. April 2023 keinen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Die meisten von ihnen sind mit Events verbunden - beliebtes Thema immer noch: der Frühling. Mancherorts dreht sich alles um das Thema Auto, etwa in der Ruhrgebietsmetropole Essen.

Auf dem Gelände der Essener Messe sind im Rahmen der „Techno Classica“ seit Mittwoch Oldtimer, Classic-Autos sowie Sportwagen und Motorräder zu sehen. Zum Abschluss des Festivals für Motorfreunde haben am Sonntag (16.04.2023) entlang der Rüttenscheider Straße und um sie herum die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Im weiteren Verlauf des Jahres gibt es viele weitere verkaufsoffene Sonntage in Essen, wie der Terminüberblick für 2023 zeigt.

Auch in Ibbenbüren dreht sich am 16. April alles ums Thema Auto. Beim Automarkt „Ibbenbüren brummt“ werden Oldtimer und neue Modelle zu bestaunen sein. Am Sonntag öffnen dann noch von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Stadt.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 16. April: Frühlingsfest und Hollandmarkt

Den Fokus auf den Frühling legen Hattingen und Lippstadt. Das Frühlingsfest in der Hattinger Innenstadt startet am Freitag (14. April) und wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag seinen Abschluss finden. In Bad Waldliesborn, einem Stadtteil von Lippstadt im Kreis Soest, soll der Frühlingsmarkt Reha-Gäste, Besucher und Einheimische anlocken. Herzstück ist der Kunsthandwerkermarkt. Am Sonntag ist er verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Der Hollandmarkt in Recke zählt zu den größten Märkten mit Niederlande-Bezug in Deutschland. Auch die Einzelhändler beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Und auch in Ochtrup im Münsterland war für den 16. April ein verkaufsoffener Sonntag geplant, doch er wurde abgesagt, nachdem die Gewerkschaft Verdi geklagt hatte.

Überblick: Verkaufsoffener Sonntag am 16. April in NRW

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 16. April 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Beckum (Straßenmusikerfestival „Bühnenreif“)

(Straßenmusikerfestival „Bühnenreif“) Bergheim (Gilde der Marktschreier)

(Gilde der Marktschreier) Essen , Rüttenscheid (Techno Classica)

, Rüttenscheid (Techno Classica) Ibbenbüren (Ibbenbüren brummt)

(Ibbenbüren brummt) Hattingen (Frühlingsfest)

(Frühlingsfest) Lengerich (Frühlingsmarkt)

(Frühlingsmarkt) Lippstadt , Bad-Waldliesborn (Frühlingsmarkt)

, Bad-Waldliesborn (Frühlingsmarkt) Lübbecke (Lübbecke tischt auf)

(Lübbecke tischt auf) Petershagen (Frühjahrsmarkt)

(Frühjahrsmarkt) Recke (Hollandmarkt)

(Hollandmarkt) Stadtlohn (Stadtlohner Frühling)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

Auch das Shoppingcenter in Oberhausen plant 2023 verkaufsoffene Sonntage. Das Centro Oberhausen gab Termine bekannt, an denen das Shoppingcenter seine Tore für Besucherinnen und Besucher öffnet.