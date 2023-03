Verkaufsoffener Sonntag: In diesen Städten öffnen in NRW am 19. März 2023 die Geschäfte

Von: Hannah Decke

In vielen NRW-Städten wieder ein verkaufsoffener Sonntag an. Wo am 19. März 2023 die Geschäfte öffnen stattfinden, erfahren Sie hier im Überblick.

Hamm - Es könnte das erste wirklich frühlingshafte Wochenende im Jahr 2023 werden – zumindest mit Blick auf die Temperaturen. Nachdem das Wetter zuletzt ziemlich verrückt gespielt und es immer wieder geschneit hatte, wurde es seit Freitag (17. März) wieder wärmer in Nordrhein-Westfalen. Zwar soll es am Wochenende hin und wieder regnen, die Temperaturen bleiben aber vielerorts zweistellig. Es kann sich also lohnen, einen Ausflug in eine der Städte in NRW zu planen, die am Sonntag, 19. März, einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten.

Verkaufsoffener Sonntag am 19. März 2023: ProWein in Düsseldorf und Frühlingsfeste

In Düsseldorf findet am Wochenende die beliebte Messe ProWein statt. 6.000 Aussteller aus 61 Ländern präsentieren Weine aus der ganzen Welt. Dazu findet ein verkaufsoffener Sonntag in den Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und in Kaiserswerth statt. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

In Arnsberg-Neheim findet am Wochenende das Frühlingsfest statt. Los geht es bereits am Freitag. Dann werden rund 40 Aussteller ihre Stände in der Innenstadt aufbauen. Am Sonntag präsentieren dann beim Neheimer Autosalon von 11 bis 18 Uhr ein Dutzend angemeldete Autohäuser mehr als 20 verschiedene Automarken. Es gibt Musik – und die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Viele verkaufsoffene Sonntage am 19. März 2023 in NRW

Auch in Geseke wird am Wochenende der Frühling begrüßt. Samstag und Sonntag findet das Frühlingserwachen statt. Street-Food-Festival, Kulturprogramm, Musik und Shoppen: Für jeden ist etwas dabei. Beim verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Im Münsterland findet am Sonntag, 19. März 2023, auch ein verkaufsoffener Sonntag statt, und zwar anlässlich des Hollandmarktes in Nordkirchen. In Rheda-Wiedenbrück öffnen die Geschäfte anlässlich des Klima-Sonntags, in Lügde leiten die Händler die Grillsaison ein. In Neuss kann am Sonntag beim Modecenter Euromoda geshoppt werden.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Hier öffnen am 19. März 2023 die Geschäfte

Der Überblick von wa.de zeigt, in welchen Städte am Sonntag, 19. März 2023, die Geschäfte öffnen*:

Arnsberg-Neheim: 13 bis 18 Uhr (Frühlingsfest)

Düsseldorf: 13 bis 18 Uhr (Messe ProWein)

Geseke: 13 bis 18 Uhr (Frühlingserwachen)

Lügde: 13 bis 18 Uhr (Lügde grillt an)

Neuss: 13 bis 18 Uhr (Euromoda)

Nordkirchen: 13 bis 18 Uhr (Hollandmarkt)

Rheda-Wiedenbrück: 13 bis 18 Uhr (Klima-Sonntag)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.