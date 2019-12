Irre Verfolgungsjagd über A2: Auto-Dieb kracht gegen Polizei-Wagen und schließt sich ein

Ein Mann hat sich mit der Polizei eine irre Verfolgungsfahrt auf der A2 geliefert. Als die Polizisten ihn einkesseln, schließt er sich ein. Doch einer der Beamten ergreift eine außergewöhnliche Maßnahme.

Die Polizei in NRW hat den Fahrer eines gestohlenen VW Golf auf der A2 quer durch das östliche Ruhrgebiet verfolgt. Mehrere Einsatzfahrzeuge holten das Auto ein. Die Polizisten setzten sich mit den Streifenwagen vor das flüchtende Auto und gaben das Signal "Bitte Folgen".

Doch der Fahrer versuchte daraufhin mehrfach eine Lücke zu finden, um an den Polizeiwagen vorbeizufahren, es gelang ihm jedoch nicht. An der Anschlussstelle Hamm fuhren die Beamten auf den Verzögerungsstreifen, um die Autobahn zu verlassen. Der Fahrer des gestohlenen Autos suchte seine "letzte Chance" zur Flucht und lenkte in Richtung Hauptfahrbahn. Dabei krachte er gegen einen Streifenwagen und wurde anschließend festgesetzt.

Der 23-Jährige weigerte sich, das Auto zu öffnen, stattdessen versuchte er vergeblich die Fahrt fortzusetzen, obwohl vor dem Auto ein Polizist stand. Einer der Polizisten griff schließlich zu einer außergewöhnlichen Maßnahme, wie WA.de* berichtet.

* WA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital- Redaktionsnetzwerks.