Verdi: Attacken auf Mitarbeiter von Energiekonzernen nehmen zu

Von: Fabian Raddatz

Die Verzweiflung der Menschen in der Energiekrise wächst. Die Gewerkschaft Verdi berichtet von Attacken auf Kundenbetreuer und menschlichen Dramen.

Oldenburg/Bremen – Viele Menschen in Deutschland leiden derzeit unter den steigenden Energiepreisen. Vor allem für Ärmere und Kleinunternehmen bedeuten die Preissteigerungen mitunter einen Kampf um die eigene Existenz. Eine Mitteilung der Gewerkschaft Verdi, Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, bietet nun einen Einblick in die menschlichen Abgründe der Energiekrise.

Melina Wulf, Landesfachgruppenleiterin Energiewirtschaft bei Verdi, berichtet gegenüber kreiszeitung.de von menschlichen Dramen, die sich in den Büros der Energiekonzerne abspielten – von Zusammenbrüchen und Angriffen, bis hin zu Suizid- und Mordanschlägen auf Kundenberater.

Pure Verzweiflung in der Energiekrise: „Angesichts der Rechnungen brechen die Menschen zusammen“

„Die Mitarbeiter haben sich an uns gewandt, da die Attacken und Vorfälle in der vergangenen Zeit drastisch zugenommen haben“, sagt Melina Wulf, Landesfachgruppenleiterin Energiewirtschaft bei Verdi. In ihrer puren Verzweiflung würden die Kunden zu drastischen Mitteln greifen.

„Angesichts der Rechnungen brechen die Menschen vor den Kundenberatern zusammen, drohen mitunter auch, sich umzubringen“, so Wulf. Manchmal würde die Existenzangst und Verzweiflung auch in Wut umschlagen: „Das geht dann so weit, dass die Mitarbeiter die Rechnungen mit dem Bild einer Pistole zurückerhalten.“

Bei einem Angestellten seien sogar die Radmuttern an seinem Auto gelockert worden. Einige der Vorfälle hätten sich auch bei EWE zugetragen. Der Energieriese aus Oldenburg versorgt rund 700.000 Haushalte in Deutschland, ist auch in Niedersachsen und Bremen tätig.

Verdi-Sprecherin fordert besseren Schutz der Mitarbeiter

Wulf fordert einen besseren Schutz der Mitarbeiter: „Wirtschaft und Politik sind in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Beschäftigten weiterhin ohne gesundheitliche Auswirkungen ihre Arbeit ausüben können.“ Die Bedrohungen und mitunter auch die mitunter tätlichen Angriffe würden bei den Beschäftigten erheblichen Druck und Angst auslösen.

„Trotz hohem Engagement und Hilfsbereitschaft ist es in der derzeitigen Situation für die Beschäftigten in den Betrieben nicht immer möglich, den Kunden ausreichend zu helfen“, so Wulf. Das läge auch daran, dass Politik und Wirtschaft zwar Maßnahmen gegen die steigenden Preise entwickeln würden, diese aber oft nicht ausreichend oder konkret formuliert oder nach kurzer Zeit wieder überholt seien.

Diese Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Energiekrise gibt es

Die Bundesregierung hatte zuletzt ein drittes Entlastungspaket verabschiedet. Das 65 Milliarden schwere Maßnahmenbündel beinhaltet unter anderem eine Energiepreispauschale an Rentner von 300 Euro sowie eine Einführung des sogenannten Bürgergeldes, der das Arbeitslosengeld II beziehungsweise Hartz IV ablöst, und eine Erhöhung des Regelsatzes vorsieht.

Bei der Gaspreisbremse, der Strompreisbremse sowie beim geplanten Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger haben Bund und Länder bei der Frage nach der Finanzierung bislang keinen Konsens erzielen können.

* Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn Sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.