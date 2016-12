Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Kiosk gefasst

Dresdnder Fußball-Profi notoperiert

Wiesbaden - Nach tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der 25-Jährige sei am Freitagabend vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Er sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann soll am Dienstag im Stadtteil Biebrich die 59-jährige Kiosk-Besitzerin erschossen und zwei ihrer Angehörigen angeschossen haben. Darunter befand sich der Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligaverein Dynamo Dresden.

Das Opfer ist die Tante des Dresdener Fußballprofis Wachs. Zudem verletzte der Täter den 21-jährigen Sportler und dessen 63-jährigen Onkel schwer. Wachs musste notoperiert werden.

