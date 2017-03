Verdächtiger festgenommen: Zwei weitere Leichen gefunden

Wilnsdorf - Nach dem Kindsmord in Herne hat die Polizei den Verdächtigen Marcel H. am Donnerstagabend festgenommen. Es wurden zwei weitere Leichen gefunden. Der News-Ticker:

Am Montagabend wurde in Herne ein neunjähriger Junge getötet.

Dringend tatverdächtig ist Marcel H. (19). Die Polizei nahm den jungen Mann offenbar am Donnerstagabend fest.

Der mutmaßliche Täter stellte sich in einem Imbiss in Herne.



Bei der Polizei sind etliche Hinweise eingegangen.

Am Donnerstagvormittag kam es in Mönchengladbach zu einem Großeinsatz in einer Klinik. Der Gesuchte konnte dort nicht gefunden werden.

22.32 Uhr: Unten sehen Sie ein Bild aus Herne. In dem hell erleuchteten Haus wurden die zwei weiteren Leichen gefunden.

22.20 Uhr: Die Polizei hat eine Pressekonferenz im Laufe der Nacht angekündigt. Dabei sollen weitere Details genannt werden.

21.35 Uhr: Laut Polizei wurden in einer Wohnung in Herne zwei weitere Leichen gefunden. Wie die Polizei in Dortmund der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend sagte, gab der Festgenommene selbst den Hinweis auf die Wohnung.

21.20 Uhr: Angeblich ging der Verdächtige in den Imbiss und sagte: „Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich!“

20.55 Uhr: Noch sind es einige Minuten bis zu dem Zeitpunkt, an dem der anonyme Nutzer sich melden wollte. Ein Reporter der Bild twittert aber soeben, dass Marcel H. festgenommen wurde. Wir bleiben für Sie dran!

Er soll sich in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben. In der Nähe des Imbisses brennt angeblich eine Wohnung, wo sich Marcel H. vorher versteckt haben könnte. Die endgültige Identifizierung des Mannes steht noch aus, laut Bild gehen die Ermittler aber davon aus, „dass sie den Richtigen haben“. Eine Polizeisprecherin bestätigte eine Festnahme am Donnerstagabend.

17.45 Uhr: In dem besagten Forum hatte der anonyme Nutzer für heute Abend eine weitere Nachricht angekündigt. Wir halten Sie dazu natürlich auf dem Laufenden.

15.31 Uhr: Im Zuge der Ermittlungen nach dem Kindermord von Herne wertet die Polizei eine digitale Audiobotschaft mit Schilderungen zu der Tat aus. „Wir nehmen an, dass sie vom Täter stammt“, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Dieser beschreibe in der Aufnahme seine Eindrücke nach dem Mord an dem neunjährigen Jaden. Auffallend sei die Gefühlskälte, sagte der Sprecher.

15.20 Uhr: Womöglich hat sich der Gesuchte in einem Internetforum persönlich ausführlich geäußert. In einem Internetforum postete ein anonymer Nutzer einen leicht verschlüsselten Link. Darunter schrieb er auf Englisch: „Könnte demnächst geschnappt werden. Hier ist ein Statement. Wenn ich morgen nichts schreibe bin ich tot.“ Der Link verweist auf einen längeren Post bei Pastebin. Hier ist eine Art psychologische Selbsteinschätzung nebst „Erklärung“ seines Motivs zu finden. Obwohl der anonyme Nutzer seine Identität mithilfe eines tatsächlich existierenden Profils bei der Bundesanstalt für Arbeit bestätigen wollte ist nicht zu 100 Prozent gesichert, dass es sich dabei um den gesuchten Marcel H. handelt.

15.11 Uhr: Die Polizei hat die Großfahndung im Raum Wilnsdorf aufgehoben. Die Mitteilung im Wortlaut: "Die intensiven Fahndungsmaßnahmen der Kreispolizeibehörde im Raum Wilnsdorf / Elkersberg nach dem bundesweit gesuchten Marcel H. wurden soeben eingestellt. Aktuell liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Gesuchte sich im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein aufhalten könnte."

14.32 Uhr: Die Bild hat nach eigenen Angaben mit der Mutter des getöteten Jungen gesprochen. Sie sah den mutmaßlichen Mörder offenbar öfter im Nachbarsgarten. „Er hat nie gegrüßt, hielt immer die Augen gesenkt. Wir haben selbst schon gehört, wie er seine Eltern und Geschwister angeschrien hat, regelrecht terrorisiert“, zitiert das Boulevardblatt die Frau.

Kindermord in Herne: Verdächtiger Marcel H. nicht in Klinik

13.54 Uhr: Der Einsatz in einer Klinik in Mönchengladbach ist beendet. Leider erfolglos. Wie die Polizei in einer Presseerklärung am Donnerstagnachmittag mitteilte, hätten „die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass es sich bei der Person, die dort gesehen wurde, definitiv nicht um den Gesuchten handelt“.

13.49 Uhr: Offenbar gab es auch einen Polizeieinsatz in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis). Dort sperrte die Polizei am Donnerstagmittag eine Schule ab. Die Beamten durchsuchten das Gymnasium, Schüler sollten in ihren Klassenzimmern bleiben.

Mord an Jungen in Herne: Marcel H. von Kamera gefilmt?

13.38 Uhr: Seit heute Morgen schon läuft in Wilnsdorf eine Großfahndung. An einem Kreisverkehr kontrolliert die Polizei jedes Auto - und das seit nunmehr beinahe sieben Stunden. Zuvor war ein Polizeihubschrauber stundenlang über der Gemeinde gekreist. Das lässt darauf schließen, dass bei der Polizei ein konkreterer Hinweis auf den Verbleib von Marcel H. eingegangen sein muss - nun nimmt dieser Verdacht Formen an. Wie ein Radiosender berichtet, soll eine Überwachungskamera „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ den Flüchtigen gefilmt haben, als er sich auf dem Gelände eines Autohofs befand. Auf Nachfrage des SiegerlandKuriers bestätigte die Polizei diese Meldung nicht - dementierte sie aber auch nicht.

13.27 Uhr: Sind die Einsatzkräfte in Mönchengladbach dem dringend Tatverdächtigen auf den Fersen? Nur wenig Infos dringen nach außen. Wie eine Polizeisprecherin laut Express.de Donnerstagmittag sagte, dauert der Einsatz noch an: „Der Gebäudekomplex ist sehr groß.“

12.28 Uhr: Die Polizei schließt einen Suizid des mutmaßlichen Kindermörders unterdessen nicht aus.

12.18 Uhr: Sat.1 NRW hat auf Twitter ein kurzes Video veröffentlicht, das Einsatzkräfte der Polizei zeigt, die zu Dutzenden die Klinik in Mönchengladbach betreten. Sollte sich Marcel H. hier befinden und die Flucht ergreifen wollen, muss er an den rund 60 Beamten vorbei. Mittlerweile sollen sich laut rp-online.de bei der Polizei noch mehr Zeugen gemeldet haben, die den Verdächtigen in Mönchengladbach gesehen haben wollen, unter anderem in einem Kaufhaus

Mord in Herne: Schaurige Botschaft im Netz von Marcel H.?

12.05 Uhr: Noch immer steht nicht fest, ob der Verdächtige ein weiteres Mal getötet hat. Dienstagabend war im Internet eine gruselige, mysteriöse Botschaft aufgetaucht, in der der Verfasser von einer Gewalttat an einem weiteren Menschen schreibt. Zu der Nachricht wurde ein Foto gestellt - die Bild zeigt das Foto. Darauf zu sehen ist ein auf dem Boden liegender Zettel, auf dem „2K16+3-2 1 pm 7 March“ steht. Das Boulevardblatt zeigt das Bild teilweise unscharf - denn offenbar soll neben dem Zettel der Teil einer Leiche zu sehen sein, versehen mit Schnittwunden. Auch ein Schuh des mutmaßlichen Täters ist zu sehen, ebenso ein Messer, das dem der ersten Tat ähneln soll.

„2K16+3-2“ bedeutet höchstwahrscheinlich „2017“, „1 pm“ für „13 Uhr“ und „7 March“ für „7. März“. Außerdem steht unter diesen Daten der Name „Marcel“ - geschrieben in der alten japanischen Schrift Katakana. Hat der Verdächtige noch ein weiters Mal gemordet, ist auf diesem Bild sein zweites Opfer zu sehen und ist die Nachricht tatsächlich von Marcel H. ins Netz gestellt worden? Das alles ist noch unklar.

11.26 Uhr: Wie ein Reporter des SiegerlandKuriers berichtet, kontrolliert die Polizei noch immer die Fahrzeuge an einem Kreisel, die von der A45 kommend in den Ort Wilnsdorf einfahren wollen. Die Autobahn ist eine durchaus wichtige, denn sie führt ins Ruhrgebiet. Außerdem liegt Wilnsdorf nur knapp eine Stunde vom Tatort entfernt. Bilder der Großfahndung sehen Sie in der Fotostrecke unten.

Mord an Jungen in Herne: Großeinsatz in Klinik

10.51 Uhr: Nun gab es offenbar auch Sichtungen des Verdächtigen in Mönchengladbach! Wie rp-online.de berichtet, laufen derzeit Polizeieinsätze in Mönchengladbach-Neuwerk und am Hauptbahnhof. Zum einen soll Marcel H. am Bahnhof fotografiert worden sein, außerdem habe sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, die den 19-Jährigen in der Klinik „Maria von den Aposteln“ gesehen haben will. Wie das Portal weiter berichtet, durchsuchen derzeit 60 Polizisten die Klinik. Niemand dürfe das Gebäude betreten oder verlassen. Die Beamten seien mit Maschinenpistolen und Schutzwesten ausgerichtet. Eine Sprecherin bestätigte dem Portal: „Wir gehen jedem Foto, jedem Textbaustein nach und prüfen es.“

9.57 Uhr: Wie siegerlandkurier.de berichtet, wird an einem Kreisverkehr in Wilnsdorf momentan jedes einzelne Fahrzeug überprüft. Die Polizei nimmt die Hinweise offenbar sehr ernst.

9.42 Uhr: Welche Rolle spielt ein Hund im Tötungsdelikt von Herne? Am Mittwochabend veröffentlichte die Polizei das Foto eines Vierbeiners (siehe unten) und fragte danach, wer Angaben zu dem Hund oder dessen Besitzer machen könne. "Das könnte uns in unseren Ermittlungen ein Stück voranbringen", zitiert stern.de Polizeisprecherin Cornelia Weigandt. Inwieweit das Tier mit dem Täter in Verbindung steht, gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings nicht bekannt. Wer Hinweise zu dem Hund geben kann, soll sich unter der Nummer 0234-909-4761 melden.

+ Wer kann Angaben zu diesem Hund machen? © Polizei

9.32 Uhr: Hat sich der mutmaßliche Täter bei der oder einer möglichen anderen Tat schwerer verletzt? In einer Pressemitteilung der Polizei Dortmund heißt es: „Aufgrund vorliegender Erkenntnisse ist nicht auszuschließen, dass sich der Täter bei der Tatausführung an der rechten Hand verletzt hat.“ Daher könnte es ein, dass sich der junge Mann wegen dieser Verletzung in den vergangenen Tagen in einem Krankenhaus, einer Apotheke oder bei einem Arzt behandeln ließ.

9.15 Uhr: Das klingt erstmal ernüchternd: „Es gibt keine konkrete, heiße Spur“, teilte das Polizeipräsidium Dortmund auf Anfrage des SiegerlandKuriers mit.

Mord an Kind in Herne: Marcel H. offenbar gesichtet

H. ist dringend verdächtig, am 6. März in Herne einen neunjährigen Jungen ermordet zu haben. Das Polizeipräsidium Dortmund hat die Einsatzleitung hinsichtlich des Tötungsdelikts in Herne übernommen.

Siegerlandkurier.de vor Ort berichtet: Die Kreispolizeibehörde hat sofort nach Bekanntwerden der Hinweise auf Marcel H., der sich angeblich im Raum Wilnsdorf / Elkersberg aufhalten sollte, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Aktuell dauern diese Maßnahmen noch an. Eingebunden sind zahlreiche Streifenwagen und Diensthunde. Bereits heute Morgen gegen 5 Uhr kreiste außerdem der Polizei-Hubschrauber über der Wielandgemeinde.

Wer glaubt, den Verdächtigen gesehen zu haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen zu können, sollte sofort die 110 wählen und die Beobachtung konkret schildern. Die Polizei warnt: H. ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Ein Foto des aktuellen Polizeieinsatzes finden Sie hier auf unserer Partnerseite Siegerlandkurier.de.