Attila Hildmann: Sein Verschwörungs-Schwurbel hat jetzt Konsequenzen

Der Vegan-Koch Attila Hildmann ist in der Corona-Krise mit Verschwörungstheorien aufgefallen. Seine Tiraden haben nun Konsequenzen.

Berlin - Attila Hildmanns vegane Koch-Bücher waren Beststeller, der Berliner tingelte durch Talk-Shows, tanzte bei „Let‘s Dance“ und kochte mit Stefan Raab. Mit diversen Produkten für vegane Ernährung surfte Attila Hildmann jahrelang auf einer Welle des finanziellen Erfolgs - den er auf Instagram und Youtube auch fleißig inszenierte.

Dann kam die Corona-Pandemie - und mit ihr tauchte Attila Hildmann ein in rechtsesoterische Verschwörungswelten. Er machte nicht mehr mit veganen Rezepten, sondern mit politischen Botschaften auf sich aufmerksam: Auf Instagram und Telegram rief er seine Follower zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung um Angela Merkel auf. Gesundheitsminister Jens Spahn sei Teil einer Verschwörung, die eine Zwangsimpfung einführen und die Demokratie in Deutschland abschaffen wolle.

Attila Hildmann und Corona-Verschwörungstheorien: Spott und wirtschaftliche Konsequenzen

Seine Tiraden in den sozialen Medien haben Attila Hildmann viel Spott eingebracht. Doch sie haben auch wirtschaftliche Folgen für den Koch: Der Discounter Kaufland und die Drogeriekette Vitalia verzichten inzwischen darauf, die Produkte Hildmanns in ihren Filialen zu verkaufen. „Mit Befremden haben wir die Weltanschauung von Attila Hildmann zur Kenntnis genommen“,teilte eine Sprecherin von Kaufland der „Welt“ mit.

Im Stundentakt schreit Attila Hildmann in den sozialen Medien obskure Botschaften in die Welt. Der Koch ruft zur Waffengewalt auf, kündigt an, in den Untergrund zu gehen, und fabuliert vom Sterben im „Kampf für die Freiheit“. Hildmann warnt vor den „satanischen Plänen“ einer Geheimgesellschaft: „sie Manipulieren die Medien, machen Kritiker mundtot oder erschiessen Gegner!“

Attila Hildmann: Koch und Verschwörungstheoretiker

Am Donnerstag (7.5.2020) hetzt er gegen den amerikanischen Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates, bezeichnet ihn als Satanisten, als „dreckigen Lügner und Psychophat“. Gates wird derzeit von vielen Verschwörungstheoretikern attackiert. Auch der freie Journalist Ken Jebsen hatte behauptet, Gates habe sich mit seiner Frau „über die WHO in die Weltgemeinschaft eingehackt“ und verfügten nun über „mehr Macht als seinerzeit Roosevelt, Churchill, Hitler und Stalin gemeinsam“, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Koch Attila Hildmann in Corona-Krise: Krude Botschaften über Telegram

Inzwischen ist der Messenger Telegram zum wichtigsten Kanal für die Verschwörungstheorien von Attila Hildmann geworden. Über Telegram rief er auch zu einer Versammlung vor dem Deutschen Bundestag am Mittwoch (6.5.2020) auf. Dabei kam es zu Tumulten, bei dem ein Kamerateam der ARD angegriffen wurde.

Aaaaw, ihr seid jetzt irritiert, weil Attila Hildmann, der scheinbar nette, hippe, vegane Kochbuchautor, gerade komplett frei dreht und die NWO-Impfverschwörung verbreitet, obwohl er doch so ein selbstloser Tierschutztyp ist?



Sweet summer children. das war absehbar - THREAD — Der Graslutscher (@DerGraslutscher) May 4, 2020

Der Wandel vom Koch Attila Hildmann zum Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann kam allerdings nicht so überraschend, wie es zunächst scheint: In den sozialen Medien polarisierte der Koch schon früh. Hildmann posierte als „Vegangsta“ und fiel mit sexistischer Werbung auf. Auf Facebook beschimpfte er eine Journalistin, als diese seinen Imbiss kritisch bewertet hatte. Als 2015 Hunderttausende Geflüchtete nach Deutschland kamen, sah Hildmann eine „Selbstverstümmlung deutscher Werte und Kultur“.

In Zeiten der Corona-Krise kursieren die wildesten Verschwörungstheorien. Vielen geht es jedoch nur um Machtgewinn. Neu an der Front ist Koch Attila Hildmann*.

