Zwei Männer (22) nach Party verschwunden – Kleidungs-Fund gibt Hinweis

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In Brandenburg feierten Männer am Vatertag eine Party - doch zwei 22-Jährige tauchten nach einem Spaziergang zu einem See nicht mehr auf.

Zabelsdorf – Zwei Männer sind verschwunden: Im Landkreis Oberhavel in Brandenburg steht die Polizei vor einem Rätsel und Angehörige und Freunde sind in großer Sorge. Nach einer Feier am Freitag (19. Mai 2023) im Ort Zabelsdorf sind zwei 22-Jährige unauffindbar. Lediglich eine Spur gibt es, denn am Ufer des Großen Wentowsees wurde etwas gefunden. In mehreren Medienberichten ist von einer Jacke die Rede, die Deutsche Presse-Agentur schreibt von „mehreren Kleidungsstücken“, die den beiden gehören sollen.

Großaufgebot durchsucht Region um den Großen Wentowsee nach den verschwundenen Männern

Die beiden nahmen an einer Vatertagsfeier im 230-Seelen-Dorf Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, teil. Einer von ihnen stammt aus der Region, sein gleich alter Begleiter aus Berlin. Die Kleidungsstücke sind die bislang einzigen Spuren – ansonsten gebe es keine, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neuruppin sagte. Die Region am See war am Wochenende bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden, aber ohne Erfolg. Wegen schlechter Sicht im See musste die Unterwassersuche abgebrochen werden.

In den sozialen Medien wird nach den jungen Männern gesucht. © Wasserwacht/SEG Katastrophenschutz Templin

Den letzten Kontakt zu den Vermissten habe es bei der Feier, bei der viel Alkohol getrunken wurde, gegen 3 Uhr gegeben, hieß es weiter. Ob die beiden auch selbst betrunken waren, ist nicht bekannt. Danach sollen sie am frühen Freitagmorgen zum Ufer des Großen Wentowsees gegangen sein, wo sie hatten weiter feiern wollen. Wegen der gefundenen Kleidungsstücke bestehe der Verdacht, dass die Männer in den See gegangen sein könnten. Auch an ihren Wohnorten seien die vermissten Männer bisher nicht aufgetaucht. Der See hat eine Fläche von 279 Hektar und gehört zur Oberen-Havel-Wasserstraße.

Freiwillige starten private Suchaktion nach den verschwundenen Männern und suchen in sozialen Medien

Laut eines Berichts der Märkische Allgemeine Zeitung haben am Sonntag (21. Mai) rund 150 Freiwillige eine private Suchaktion gestartet. Auch haben Familie, Freunde und Bekannte einen Suchaufruf in sozialen Medien initiiert. In dem Aufruf ist von einem letzten Kontakt um 4 Uhr die Rede, außerdem soll es sich laut dem Gesuch um zwei 21-Jährige statt 22-Jährige handeln. Ebenfalls werden darin die Namen Pascal Klein und Leon Barth genannt. (cgsc)

Vermisste tauchen zum Glück manchmal wieder auf: Ein Trennungsstreit der Eltern ging dem Verschwinden von Kayla (damals 9) voraus. Sechs Jahre lang fehlte von ihr jede Spur, ehe sie rund 800 Kilometer entfernt wieder auftaucht.