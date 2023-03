Kunstinstallation zur Landesgartenschau in Fulda - neue Figuren wiederholt zerstört

Teilen

Eine Kunstfigur in der Löherstraße in Fulda ist von Unbekannten zerstört worden. Es ist bereits das dritte Mal gewesen, dass die „Alltagsmenschen“ Opfer von Vandalismus wurden. © Torsten Goßmann

Vandalismus-Serie in Fulda: Dort ist zum dritten Mal innerhalb einer Woche eine der zur Landesgartenschau aufgestellten Kunstfiguren zerstört worden. Die Hintergründe erfahren Sie hier:

Mehr zum Thema Schon wieder ist ein „Alltagsmensch“ kaputt: Dritte Figur innerhalb einer Woche zerstört

Fulda - In Fulda wurden am Dienstag (21. März) 44 Betonfiguren aufgestellt. Die sogenannten „Alltagsmenschen“ sollen zur Landesgartenschau in der Barockstadt gute Laune verbreiten. Allerdings sind sie nun zum dritten Mal innerhalb einer Woche zum Opfer von Vandlismus geworden.

Wie Fuldas Oberbürgermeister auf die Zerstörung der Alltagsmenschen reagiert, lesen Sie bei fuldaerzeitung.de.

Bereits wenige Tage, nachdem die Kunstobjekte installiert worden waren, wurde eine Figur am Fuldaer Gemüsemarkt „geköpft“, dann ist eine weitere Figur am Bahnhofsvorplatz beschädigt worden, und nun musste auch eine dritte beschädigte Betonfigur - diesmal in der Löherstraße - abtransportiert werden.