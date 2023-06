Eine Urlauberin findet keine Unterkunft und fürchtet: Hasst St. Peter-Ording Hunde?

Von: Lia Stoike

Einen Strandurlaub mit ihren Kindern und Hunden – das wollte Sandra B. (40) sich gönnen. Doch die Suche nach einer Unterkunft wird zum Albtraum. Sind ihre Hunde Schuld?

St. Peter-Ording – Sommer, Sonne, Strand und Meer – das wollte eine Urlauberin in St. Peter-Ording, Schleswig-Holstein, mit ihren zwei Hunden genießen. Doch ausgerechnet ihre zwei Vierbeiner scheinen der Grund zu sein, warum es mit der Auszeit nicht klappen will. Da kommt ihr eine ungute Befürchtung auf: Hasst St. Peter-Ording etwa Hunde?

„Eine Frage“, schreibt Sandra B. (40) in einer St. Peter-Ording-Gruppe auf Facebook. „Wir haben zwei kleine Hunde“, die seien echt lieb. Hinzu kommen auch zwei Kinder. Mit allen zusammen soll es jetzt in den Urlaub nach St. Peter-Ording gehen. Der Traum vom Sonnen im Sand scheint aber nicht wahr werden zu wollen. „Wir bekommen nur Ablehnung.“ Selbst auf Campingplätzen kann die Familie nicht unterkommen. Grund hierfür: die Vierbeiner. Verstehen kann Sandra B. das Ganze nicht. Sie sei dort häufiger mit ihrer Familie unterwegs. „Sind das dort so Hundehasser?“, fragt sie in die Runde der fast 30.000 Gruppenmitglieder.

Mit ihren zwei Hunden und zwei Kindern wollte Sandra B. nach St. Peter-Ording zum Urlaub machen. Doch die Suche nach eine Unterkunft wurde zum Albtraum. © Privat

In den Kommentaren ist der Tenor einstimmig: Kaum ein Hundebesitzer kann die schwierige Lage, in der die junge Frau steckt, bestätigen. Kaum jemand hatte bisher Probleme, eine Unterkunft zu finden – auch nicht mit zwei Hunden. Also nur ein Einzelfall und viel Wind um nichts? Nicht ganz. Es scheint am Zeitpunkt zu liegen, so eine Nutzerin: „Zwei Hunde und Schulferien sind eine andere Hausnummer als ein Hund außerhalb der Ferien, ihr Lieben.“ St. Peter-Ording sei hundefreundlich, vieles sei in den Sommerferien allerdings bereits auf Jahre ausgebucht. Sie ist nicht die einzige, das anmerkt.

In diesen Ortsteilen dürfen in St. Peter-Ording Hunde am Strand laufen

St. Peter-Ording Bad

Böhl

Dorf bzw. Süd

Ording

Ording Nord (FKK-Strand)

„Vierbeiner sind im Nationalpark Wattenmeer herzlich willk­om­men“, verkündet bereits die Website St. Peter-Ording.de. Hunde müssen allerdings an der Leine zu führen, damit die Wildtiere nicht gestört werden. Nur das Betreten der Dünen mit, aber auch ohne Hund ist nicht erlaubt. Dass die Region sogar sehr hundefreundlich ist, zeigen nicht nur die fünf Hundestrände vor Ort. Auch über die Website der Zimmervermittlung ist es möglich, diverse Unterkünfte zu buchen, in denen Haustiere gestattet sind. Zudem zeigen Anbieter wie hundeurlaub.de extra Unterkünfte in St. Peter-Ording auf, bei denen Hunde ausdrücklich erwünscht bzw. gestattet sind.



Selbst ein Kurzurlaub ist für einen entsprechenden Kostenaufwand diversen Unterkünften in der Nähe von St. Peter-Ording möglich. Sandra B. und ihre Familie hatte womöglich einfach Pech: falscher Zeitraum, falscher Ort. Eine Unterkunft hat die 40-Jährige zwar im letzten Moment doch noch gefunden, wie sie 24hamburg.de erzählt, allerdings ging der Albtraum hier weiter. „Die Wohnung war sehr heruntergekommen und dreckig.“ Unterkriegen lässt sich die 40-Jährige allerdings nicht. Als Urlaubsort ist St. Peter-Ording für Sandra B. und ihre Familie dennoch weiterhin ein Traumziel.