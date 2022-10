Update bei WhatsApp: Was es mit dem blauen Kreis auf sich hat

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Messenger-Plattform WhatsApp kommt mit einer Neuerung um die Ecke: Nach einem Update kann sich ein blauer Kreis ums Profilbild zeigen. Was bedeutet das?

Berlin – Nach einem Update bei WhatsApp zeigt sich beim Öffnen der App plötzlich vermehrt ein blauer Kreis um das Profilbild von gespeicherten Kontakten. Was hat es damit auf sich? Nutzer anderer sozialer Netzwerke wie Instagram oder Facebook könnten bereits einen Clou haben, denn WhatsApp, das noch weitere Änderungen plant, nähert sich diesen Portalen mit seinem Update an. Derweil hat sich der Facebook-Konzern bei WhatsApp-Desktop ebenfalls zu einer Überarbeitung entschlossen: Sie soll dazu führen, dass die Anwendung stabiler läuft, als sie es bisher getan hat.

Update bei WhatsApp: Blauer Kreis zeigt Status an – die Navigation soll erleichtert werden

Auch in Deutschland könnten es einige Nutzer bereits geahnt haben: Die Neuerung rund um den blauen Kreis um das Profilbild hat mit dem WhatsApp-Status zu tun. Bisher hatten Nutzer, die den Statuts ihrer Kontakte sehen wollten, extra in den Statusbereich navigieren müssen. Möglich ist das natürlich nach wie vor, alternativ können sie nun jedoch auch einfach auf das Profilbild klicken. Erscheint kein Kreis um das Profilbild, hat der entsprechende Kontakt kein neues Foto oder Video als Status eingestellt. Eine Übersicht all jener Kontakte, die das kürzlich getan haben, lässt sich weiter über die Navigation in den Bereich „Status“ finden.

Beim alten bleibt: Nach 24 Stunden löscht sich der eingestellte Status, damit verschwindet auch der blaue Kreis um das Profilbild des Kontaktes. Angelehnt ist die neue WhatsApp-Funktion an Plattformen wie Instagram und Facebook: Sie haben längst den Kreis um Profilbilder von Kontakten mit neuen „Storys“ eingeführt. Zufall ist die Änderung kaum: Sowohl WhatsApp als auch Instagram gehören zu Facebook, bzw. „Meta“. Das Portal Netzwelt.de berichtet, dass die Neuerung Teil eines WhatsApp-Updates vom 27. September ist, die jetzt verfügbar gemacht wurde. Das Portal schreibt, „wie immer“ rolle WhatsApp das Update „nach und nach über alle Nutzer aus.“ Für viele ist es somit trotz Updates im September im Prinzip eine weitere Änderung im Oktober 2022.

Zu WhatsApp-Web kommt die Überarbeitung WhatsApp-Desktop: Fortschritte bei Stabilität der Anwendung

Beliebt bei vielen Nutzern ist inzwischen auch WhatsApp-Web, sprich die Nutzung des Messengerdienstes über den Browser des eigenen PCs oder Laptops. Auf den Geräten gibt es indes auch eine weitere Option, um den Chat zu nutzen, sie nennt sich „WhatsApp-Desktop“. Tatsache ist, dass das Unternehmen bei WhatsApp-Desktop kürzlich massive Überarbeitungen vorgenommen hat. Das resultiert in einigen Unterschieden zu WhatsApp-Web, diese sind allerdings auch nach wie vor nicht unbedingt sichtbar. Bisher war beides quasi das gleiche: Die Web-Version war lediglich in eine Desktop-App gepackt worden. Vorsicht gilt indes bei jeder Variante: Auf WhatsApp gibt es immer wieder Betrugsversuche.

Nun gibt es eine native Windowsanwendung für WhatsApp-Desktop, wie ebenfalls Netzwelt.de berichtet, es handelt sich nicht mehr lediglich um eine Browser-Front. Besonders für die Stabilität der Anwendung soll das nützlich sein: Die App kann auf die jeweiligen Betriebssysteme, auf denen sie installiert wird, besser angepasst werden. Heißt: Es wird spezielle Versionen für Windows-Rechner und perspektivisch auch Macs geben. Gigantisch dürfte zumindest der sichtbare Unterschied nicht ausfallen: In Aufbau und Features sind Web- und Desktop-Version so gut wie deckungsgleich. Der Hauptnutzen der Neuerung liegt in der Stabilität.