NRW: Ein Bagger arbeitet am Emscherdeich, um ihn zu sichern. Durch starke Regenfälle ist der Deich in Dinslaken (Kreis Wesel) instabil geworden. Am Freitagmorgen sei eine Deicherosion festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Emschergenossenschaft. © Foto: Alex Forstreuter/dpa