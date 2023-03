„Sprichst du Englisch?“: Mann will in Berlin Krapfen kaufen und stößt auf Unverständnis

Von: Yasina Hipp

Krapfen sind ein fester Bestandteil an Fasching. Deutschlandweit gibt es aber erhebliche Unterschiede bei der Bezeichnung und das löst Kommunikationsprobleme aus.

Berlin – In Bayern scheint der Fantasie beim Befüllen und Kreieren von Krapfen nahezu keine Grenzen gesetzt. In Miesbach gibt es einen Currywurst-Krapfen, in Anzing einen mit Insektenmehl und einen Klimakleber-Krapfen. Das Gebäck muss also nicht nur mit einfacher Marmelade daherkommen. Aber auch in der schlichten Variante gehört der Krapfen fest zur Faschingszeit und lässt auch die Herzen von Faschings-Muffeln höherschlagen. Suchen Bayern allerdings in Nord- oder Westdeutschland nach Krapfen, werden sie wohl oft nicht verstanden. Das muss jetzt auch ein junger Mann in Berlin erfahren. Sein Erlebnis teilt er auf TikTok.

TikTok: Berliner Verkäuferin versteht nicht, was ein Krapfen ist

„Sorry, verkauft ihr Krapfen?“, fragt der Mann und filmt sich nebenbei. Zugegeben: Er kommt aus Österreich und der Wiener Einschlag ist deutlich zu hören. Trotzdem will er in Berlin eben einen Krapfen kaufen. Die Verkäuferin versteht aber nicht, was er von ihr will. Sie fragt sogar: „Sprichst du englisch?“. An Verzweiflung grenzend wiederholt der Wiener immer wieder: „Krapfen, habt ihr Krapfen?“. Aber die Verkäuferin kennt das Wort nicht, sie fragt: „Krapfen? Was soll das sein?“

Nach langem Hin und Her dann endlich: „Ah du meinst Pfannkuchen quasi, oder wie heißt das? Berliner.“ Das Problem scheint gelöst, aber dann die große Enttäuschung: Die Berliner sind wohl schon ausverkauft.

Junger Mann will Krapfen in Berlin kaufen - das geht aber schief. © Screenshot/TikTok/wien.stabil

TikTok-Community kann Leid des Krapfen-Liebhabers nachvollziehen

Unter sein Video schreibt der Urheber einfach nur „Es gibt wohl keine Krapfen in Berlin“. Mit leeren Händen und leerem Magen muss er schließlich abziehen. 740.000 Menschen klickten bereits auf das Video und viele haben Mitleid mit dem Wiener. Einer schreibt: „Allein wegen dem Krapfen lieben wir Bayern euch“ oder „Do derfst in Berlin ned fragen“. Viele schreiben auch, dass sich Bayern und Österreich in diesem wichtigen Punkt einig sind: „Es heißt Krapfen.“

