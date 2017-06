Massencrash auf der A3: 30 Fahrzeuge demoliert

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 3 nahe Obertshausen in Hessen sind insgesamt 30 Fahrzeuge zusammengekracht.

Obertshausen - „Bei einem Platzregen kam es kurz nacheinander zu sieben Unfällen, bei denen sieben Menschen leicht verletzt wurden“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr fuhr am Freitagabend mit einem großen Aufgebot zu der Unfallstelle.

Sanitäter kümmerten sich um die Opfer. „Der Schaden beträgt wohl rund 200.000 Euro“, so der Sprecher weiter. Der genaue Hergang der Unfälle war am Samstagmorgen noch unklar. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt am Freitagabend laut „Main-Echo“ bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt.

dpa

