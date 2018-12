Tiefstehende Sonne sorgt für Unfallserie - 15 Verletzte auf der A1

Die tiefstehende Sonne auf der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen hat am Freitag zu eine Unfallserie verursacht. Dabei wurden 15 Menschen zum Teil schwer verletzt.

Düsseldorf - Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen sind 15 Menschen teils schwer verletzt worden. Auslöser war offenbar die tief stehende Sonne, die am Freitagmorgen bei Wuppertal zu abrupten Bremsmanövern einiger Autofahrer führte, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Ein Fahrer fuhr auf einen vor ihm bremsenden Wagen auf. In der Folge kam es zu weiteren, voneinander unabhängigen Unfällen.

Lesen Sie auch: Billig-Discounter als Konkurrenz für Aldi und Lidl: Neuer Ärger kurz vor Eröffnung der ersten Deutschland-Filiale

Insgesamt waren zehn Fahrzeuge beteiligt. 15 Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer. Zwei der Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge in keinem Fall. Die A 1 blieb aufgrund der Bergungsarbeiten in Richtung Köln mehrere Stunden gesperrt. Es bildeten sich bis zu acht Kilometer lange Staus.

AFP

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Franziska Kraufmann (Symbolbild)