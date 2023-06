Zug demoliert Auto bis zur Unkenntlichkeit – Fahrerin schwer verletzt

Von: Steffen Maas

Das Auto der 18-Jährigen war nach dem Zusammenprall mit dem Zug auf einer Seite kaum noch zu erkennen. © Blaulicht-News.de

Im Landkreis Stade in Niedersachsen ist es zu einem schweren Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Ein Zug rammte ein Auto. Die junge Fahrerin wurde schwer verletzt.

Deinste – In der Gemeinde Deinste im Landkreis Stade ereignete sich am Dienstagabend, 21. Juni 2023, ein tragischer Unfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die junge Frau fuhr um 18:54 Uhr auf dem Loher Weg und übersah dabei einen ankommenden Zug am Bahnübergang. Der Zug, der sich auf einer Leerfahrt befand, kollidierte mit dem Auto.

Schwerer Unfall an unbeschranktem Bahnübergang: Zug rammt Auto – 18-Jährige schwer verletzt

Die Feuerwehr musste die 18-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien, welches durch die Kollision komplett zerstört wurde. Auch der Zug wurde an der Front beschädigt. Zum Unglückszeitpunkt waren insgesamt 120 Feuerwehrleute in Niedersachsen im Einsatz, die sich um die Bergung und die Sicherung der Unfallstelle kümmerten.

Die junge Autofahrerin wurde mit schweren, aber wohl nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.