Tragisches Unglück auf der A2: Zwei Tote nach Explosion – „Die Straße bebte“

Von: Vivian Werg

Am Dienstag explodieren auf der A2 mehrere Gasflaschen auf einen Laster © Cevin Dettlaff/ dpa

Ein schwerer Auffahrunfall verursacht mehrere Explosionen. Auch Stunden später konnte die Polizei die Unfallstelle zunächst nicht betreten.

Theeßen – Auf der A2 in Sachsen-Anhalt ereignete sich am Dienstag (29. August) ein schwerer Auffahrunfall, bei dem mehrere Gasflaschen auf einem Laster explodierten. Dabei sind nach Aussagen der Polizeiinspektion Magdeburg mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei den beiden tödlich Verunglückten um zwei Lkw-Fahrer. Ob es noch weitere Tote gibt, sei zunächst noch unklar.

Bei der Kollision seien dem Bericht zufolge Giftstoffe freigesetzt worden, weshalb ein Sperrradius von 650 Metern um die Unfallstelle erforderlich gewesen sei. Dies erschwerte den Einsatz der Rettungskräfte und war auch der Grund, warum mit den Bergungsarbeiten zunächst noch nicht begonnen werden konnte. Zudem wurde, wie die Tageszeitung Volksstimme berichtet, eine amtliche Warnung über eine chemische Gefahr herausgegeben. Anwohner im Umkreis wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Unfall auf der A2: LKW-Fahrer hat scheinbar das Stauende einer Baustelle übersehen

Bestimmte Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn, können zur Geduldsprobe werden und manchmal führen diese auch zu Verkehrsunfällen. Besonders Auffahrunfälle sind leider keine Seltenheit und laut dem Automobil-Club Verkehr (ACV) gehören sie zu den häufigsten Verkehrsunfällen in Deutschland. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann eine Kettenreaktion auslösen und in einer schweren Massenkollision enden. So soll es sich auch am Dienstag auf der A2 zugetragen haben.

Auf einem Laster sind am Dienstag auf der A2 zwischen Theeßen und Burg in Sachsen-Anhalt bei einem Auffahrunfall mehrere Gasflaschen explodiert. © dpa

Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge habe der Fahrer eines Gefahrguttransporters am Dienstagmittag zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost das Stauende einer Baustelle übersehen und sei aufgefahren. Dabei seien drei Lastwagen vor ihm ineinander geschoben worden. Ein fünfter Lkw, der mit Druckbehältern (Distickstoffmonoxid) beladen war, fuhr auf die anderen Lastwagen auf, was zu mehreren Explosionen führte und einen Brand verursachte. Autofahrer flohen aus ihren Autos und brachten sich vor brennendem, umherfliegendem Material in Sicherheit. „Es war wie ein Erdbeben. Und da haben wir nur gesagt, renne nach hinten und bring Dich in Sicherheit. Lass das Auto stehen“, so eine Augenzeugin. Anfang August ereignete sich ein schwerer Lkw-Unfall auf der A7.

A2 weiterhin gesperrt – Pendler müssen längere Fahrzeiten einplanen

Nach dem schweren Unfall auf der A2, war die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt – auch am Mittwochmorgen dauerte die Sperrung noch an. Wie lange die Strecke noch gesperrt bleiben muss, sei noch nicht bekannt. Nach MDR-Informationen beraten am Mittwoch Polizei, Feuerwehr und Abschleppunternehmen das weitere Vorgehen. Es sei zudem auch noch unklar, in welchem Umfang die Fahrbahn beschädigt wurde.

Wer kann, sollte den Bereich um die A2 auf Anraten der Polizei weiträumig meiden. Pendler müssen folglich mit Verkehrseinschränkungen und Umleitungen, mit längeren Fahrzeiten rechnen. Erst vor ein paar Tagen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A60, wo ein Lkw-Fahrer ein Verkehrschaos verursachte.