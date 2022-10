Bauer sucht Frau: Hochzeit statt Trennung bei Josef und Narumol

Von: Susanne Kröber

Nach zahlreichen Trennungsgerüchten gibt es jetzt gute Nachrichten vom „Bauer sucht Frau“-Kultpaar Josef und Narumol – die beiden wollen noch mal heiraten.

Pittenhart – Bei den Fans von Josef und Narumol schrillten schon die Alarmglocken. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich „Bauer sucht Frau“-Liebling Narumol in letzter Zeit ständig ohne Ehemann Josef, Trennungsgerüchte machten die Runde. Doch jetzt können die Anhänger des Kultpaares aufatmen. Statt einer Trennung planen die beiden eine erneute Hochzeit.

Bauer sucht Frau: So wurden Josef und Narumol zum Traumpaar der RTL-Sendung

2009 lernten sich Josef, der einsame Milchbauer aus dem Chiemgau, und die quirlige Thailänderin Narumol in der 5. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen. Schnell avancierte die lebensfrohe Narumol mit Sprüchen wie „Ich bin fick und fertig“ oder – auf Josefs Frage, ob sie sich ein Kind mit ihm vorstellen könnte – „Ja, wenn du dat schaffst“, zum Publikumsliebling. Was viele nicht erwartet hätten: Es gelang Narumol tatsächlich, den zurückhaltenden Josef aus der Reserve zu locken.

Romantische Neuigkeiten von Josef und Narumol: Das „Bauer sucht Frau“-Paar plant eine thailändische Hochzeit. © IMAGO/Horst Galuschka

Am 5. Juli 2010 gaben sich Josef und Narumol in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort – natürlich in Anwesenheit von „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause und vor laufenden RTL-Kameras. 2011 machte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Jorafina das Glück der Patchwork-Familie perfekt, zu der auch noch Narumols Kinder Jenny und Jack gehören.

Bauer sucht Frau: Josef erfüllt seiner Narumol ihren Herzenswunsch: Antrag auf thailändisch am Kloster Seeon

Narumol David ist gebürtige Thailänderin, gemeinsam mit Ehemann Josef besuchte sie auch bereits mehrfach ihre Heimat. Als Krönung soll nun eine thailändische Hochzeit folgen, wie RTL2 berichtet. Der Sender begleitet die Hochzeit in der Doku-Soap „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ medial, zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 28. September 2022 um 20:15 Uhr.

„Narumols Vater hat sieben Kinder, keines heiratete nach thailändischer Tradition. Deshalb erfülle ich Narumol und meinem Schwiegervater jetzt diesen Wunsch“, erklärt Josef gegenüber Bild. Die thailändische Hochzeit von Josef und Narumol soll im Oktober stattfinden, wie RTL2 ankündigt, sind aber auch der romantische Heiratsantrag und die Hochzeitsvorbereitungen Teil der TV-Sendung.