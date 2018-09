Mehrere Menschen in Mannheim finden Umschläge mit Geld in ihren Briefkästen. (Symbolfoto)

In den vergangenen Wochen staunten einige Bewohner nicht schlecht: Als sie ihre Briefkästen öffneten, fanden sie darin Umschläge mit Geld! Die Polizei rätselt weiter über den mysteriösen Spender.

Update vom 13. September 2018: Wer wirft Geld säuberlich verpackt in einem Umschlag in Briefkästen? Die Polizei in Mannheim hat bislang immer noch keinen Hinweis auf den ominösen Spender, wie MANNHEIM.24* berichtet. Allerdings seien weitere Couverts hinzugekommen. Details zum Stand der Ermittlungen finden Sie hier.

Mysteriöse Post: Als Anwohner Briefkästen öffnen, trauen sie ihren Augen nicht - Polizei rätselt

Meldung vom 7. September 2018:

Mannheim - Anwohner der Meeräckerstraße und Gontardstraße müssen sich in den vergangenen Wochen beim Öffnen ihrer Briefkästen sehr gewundert haben. Denn dort lagen Briefumschläge mit Bargeld! Der großzügige Geldgeber hinterlässt keine Nachricht in den Umschlägen und auch sonst seien sie nicht beschriftet, erklärt die Polizei gegenüber MANNHEIM24.

Einige Anwohner gingen mit ihrem Fund zur Polizei. Insgesamt wurden vier Kuverts abgegeben, in ihnen befanden sich insgesamt mehrere tausend Euro. Wie viel Geld in jedem Umschlag genau steckt, will die Polizei auf Anfrage nicht verraten – ‚Täterwissen‘. „Sonst haben wir hier lauter Anrufe von vermeintlichen Spendern“, so Chrisoph Kunkel, Pressesprecher der Polizei Mannheim.

Geistig gehandicapter Spender?

Die Polizei steht bisher vor einem Rätsel, wer der geheimnisvolle Spender sein könnte. Die Ermittler des Polizeireviers Neckarau vermuten, dass es sich vielleicht um einen geistig gehandicapten ‚Spender‘ handelt, der sich seiner Handlungen nicht bewusst ist und ihm so ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.

Was passiert mit dem Geld?

Deswegen appelliert Polizei an die Bevölkerung: Sollten noch mehr Anwohner Geld in ihrem Briefkasten gefunden haben, sollten sie es bei der Polizei abgeben. Dann könnte es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Sollte sich dieser innerhalb der nächsten sechs Monate nicht melden oder ermittelt werden können, haben die ‚Finder‘ Anspruch auf die volle Summe, erklärt Kunkel weiter.

Nicht das erste Mal

Laut dem Polizisten sei es nicht das erste Mal, dass Mannheimer Geld in ihrem Briefkasten finden: „Das ist schon ab und an vorgekommen, aber eher selten.“ Häufiger passiert es, dass Leute einen Umschlag mit Geld auf der Straße finden oder vor einem Bankautomaten. Aber es komme öfters vor, dass Menschen gefundenes Bargeld abgeben, so Kunkel. Wie viele Umschläge noch im Umlauf sind, die nicht abgegeben wurden, kann uns der Polizist nicht sagen. „Das wäre Wahrsagerei.“

Des Weiteren bitten die Beamten Angehörige und Pflegekräfte von dementen Personen diese zu sensibilisieren.

Alle Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der ☎ 0621 833970.

