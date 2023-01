Universelle Corona-Impfung soll vor allen Varianten schützen – auch vor zukünftigen

Ein universeller Impfstoff gegen Corona, der gegen alle bisherigen und künftigen Varianten schützt, wäre ein großer Durchbruch. Der Prototyp zeigt erstaunliche Ergebnisse.

Wuhan/Bremen – Die Suche nach einem universellen Corona-Impfstoff, der auch vor zukünftigen Varianten schützt, statt der Entwicklung des Virus hinterherzurennen, läuft weltweit. Während die in Deutschland gängigen Vakzine auf mRNA-Basis von Biontech und Moderna immer erst im Nachhinein an den aktuell dominanten Virustyp, wie zuletzt Omikron BA.4 und BA.5, angepasst werden können, hat ein Forschungsteam im chinesischen Wuhan einen anderen Ansatz verfolgt.

Mit überraschenden Ergebnissen: Der entwickelte Impfstoff wirkte nämlich auch gegen Varianten, die erst viel später auftraten.

Universeller Corona-Impfstoff könnte der Entwicklung neuer Varianten zuvorkommen

Das Ziel der Forschenden war es, der Entwicklung des Coronavirus zuvorzukommen. Dazu bauten sie ein künstliches Spike-Protein, das sie „Span“ nannten. Darin enthalten waren Genveränderungen, von denen angenommen werden konnte, dass sie dem Virus mit großer Wahrscheinlichkeit einen evolutionären Vorteil verschafften und sich deshalb auch bei kommenden Virusvarianten durchsetzen dürften. Mit dieser Basis entwickelten sie dann einen Impfstoffprototyp, den sie Mäusen verabreichten.

Verabreichte Corona-Impfung schützte vor Omikron – obwohl es diese Variante zu der Zeit noch gar nicht gab

Mit dem Ergebnis, dass die Tiere durch die Impfung Antikörper gegen die Omikron-Variante des Coronavirus entwickelten, obwohl diese Variante zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Umlauf war. Wenn ein solcher universeller Impfstoff, der nicht nur gegen bekannte, sondern auch gegen alle zukünftigen Virusvarianten wirkt, auch beim Menschen funktionieren würde, wäre das ein bedeutsamer Schritt in der Bekämpfung der Pandemie – die sogenannte Pan-Coronavirus-Impfung müsste dann in Zukunft nicht mehr angepasst werden.

Spike-Protein des Coronavirus verändert sich viel schneller, als erwartet

Das Spike-Protein des Coronavirus verändert sich nämlich viel schneller, als allgemein erwartet worden war. Selbst viele Virologinnen und Virologen waren überrascht. Die neuen Varianten wie Omikron BA.5 oder auch BQ.1.1 oder XBB zeichneten sich dadurch aus, dass sie sich einem bestehenden Immunschutz durch eine Impfung oder eine überstandene Infektion besser entziehen konnten als ihre Vorgänger – sie waren also noch ansteckender. Dadurch erkrankten auch viele Geimpfte an Covid-19, auch wenn die Corona-Impfung sie meist vor schweren Verläufen schützte.

Eine für alle: Die weltweite Suche nach einer universellen Corona-Impfung gegen alle Virusvarianten läuft. © Michael Bihlmayer/IMAGO

„Die Studie ist durchaus interessant und technisch gut gemacht“, urteilt Leif Erik Sander, Klinikdirektor für Infektiologie an der Berliner Charité mit dem Spiegel. Gleichzeitig bezweifelt er jedoch, dass der Prototyp des chinesischen Forschungsteams wirklich vor allen Varianten schützen kann. Denn die exakte Vorhersage der Virusevolution sei generell schwierig. Auch die Omikron-Varianten seien in Wirklichkeit deutlich stärker verändert, als die Forschenden angenommen hatten. Die Untersuchung habe aber dennoch gezeigt, dass die Entwicklung eines solchen universellen Impfstoffs grundsätzlich möglich sei.

Corona-Forschung: Erstaunlich, dass es dem Team gelungen ist, das Virus in seiner Entwicklung zu überholen

Es sei erstaunlich, dass es dem Team hier offenbar gelungen ist, das Virus zu „überholen“ und der Ansatz daher vielversprechend, meint auch Peter Kremsner, Infektiologe am Universitätsklinikum Tübingen. Die Wirkung beim Menschen müsse allerdings erst in klinischen Studien geprüft werden. Grund für viel Optimismus sieht der Experte derzeit aber nicht, denn seiner Erfahrung nach funktioniere in der Maus vieles, was für den Menschen dann letztlich nicht bestätigt werden kann.

Coronavirus muss von der Impfung dort angegriffen werdenn – wo es nicht mutieren kann

Ein weiterer Ansatz für die Suche nach dem universellen Impfstoff ist, das Virus an Stellen auszuschalten, die so existenziell sind, dass es dort nicht mutieren wird. Das sei wesentlich effektiver, als ununterbrochen zu versuchen, die Evolution des Virus vorherzubestimmen, wie Sander erklärt. Das US-Unternehmen „ImmunityBio“ arbeitet bereits an einer solchen Vakzine. Der Spiegel hatte darüber bereits im April 2022 berichtet. Laut Sander ist das Entscheidende bei einem universellen Impfstoff, dass er schaffen müsse, das Immunsystem auf unveränderbare Stellen im Genom des Virus zu trainieren.