Polizei jagt Birnen-Diebe: Zentnerweise Obst geklaut

Obst-Diebe haben zentnerweise Birnen von Bäumen auf einer Wiese geklaut. Nun sucht die Polizei nach den Unbekannten.

Schönborn - Gleich zentnerweise haben Unbekannte in Rheinland-Pfalz Birnen von Bäumen gestohlen. Wie die Polizei in Montabaur am Dienstag mitteilte, wurden die Früchte vor einigen Tagen von einem abgelegenen umzäunten Wiesengrundstück in der Ortschaft Schönborn entwendet.

Birnen-Diebe: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bezifferte das Gewicht der Beute auf "mehrere Zentner". Die Beamten suchen nun Zeugen, die am Tatort möglicherweise einen Wagen beobachteten. Im Zusammenhang mit dem Birnen-Diebstahl sucht die Polizei auch nach einem blauen VW Polo.

