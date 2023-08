Bayerisches Bier am beliebtesten in Berlin: Eine Marke gilt als unangefochtener Spitzenreiter

Bier-Monitor 2023

Der Biergeschmack der Deutschen unterscheidet sich von Region zu Region. Doch in Berlin ist ein bayerisches Bier der unangefochtene Spitzenreiter.

München - Bayern und Bier: Das sind zwei Begriffe, die ohne jede Frage miteinander verbunden sind. Der bayerische Gerstensaft ist allerdings nicht nur im Freistaat besonders beliebt, sondern auch in Deutschland und im Rest der Welt. So gibt es etwa in Australien das Bier der Weihenstephan Brauerei ‒ übrigens die älteste Brauerei der Welt ‒ zu kaufen.

Doch ganz so weit weg muss es dann nicht weg sein, denn auch in den Bundesländern Deutschlands geht das bayerische Bier gerne über die Ladentheke. Das zeigt jetzt der Bier-Monitor 2023 des Unternehmen Kollex. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Gastronomen und Lieferanten digital miteinander zu vernetzen. Für den Bier-Monitor hat Kollex die Bestellungen von 170 Getränkefachgroßhändlern ausgewertet.

Bier-Monitor: Bayerisches Helle geht am meisten in Berlin über die Bartheke

Den Ergebnissen zufolge sind in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Berlin Lagerbiere am beliebtesten, in Baden-Württemberg das Weizen und in den restlichen Bundesländer das Pils. Das bayerische Bier mischt dabei immer weit vorne mit. In Berlin geht das Starnberger Hell noch vor dem Pilsner Urquell am meisten über die Bartheken. Franziskaner Weißbier ist besonders in Bremen beliebt, auch in seiner alkoholfreien Ausgabe.

Bier ohne Alkohol landtet laut dem Monitor in der ganzen Bundesrepublik immer mehr in den Kehlen der Gäste. „Der Anteil der alkoholfreien Bestellungen steigt unter allen Bierbestellungen – deutschlandweit um jährlich zwei Prozent. Aktuell liegt er bei 14 Prozent“, heißt es. Besonders die bayerischen Marken ‒ das Erdinger oder Benediktiner Weißbier ‒ erfreuen sich dabei besonders hoher Nachfrage.

Welche Biere werden am meisten getrunken?: In Bayern steht ein bayerisches Bier ganz vorne

Und in Bayern? Ja, da bleiben sich die Bürger des Freistaats treu und setzen eher auf lokale Biere. Vor allem auf das Augustiner Helle aus München: für viele Menschen der unangefochtene All-Time-Klassiker. (ly)

