„Habe Kameraden sterben sehen“: Legionär (25) aus Osthessen kämpf in der Ukraine an der Front

Ukrainische Soldaten feuern eine Panzerhaubitze auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut. (Archivfoto) © LIBKOS/dpa

Fabian Emeling aus Gersfeld im Landkreis Fulda ist seit einigen Monaten Legionär an der Front und verteidigt die Ukraine. In dieser Zeit wurde er verletzt und hat Kameraden sterben sehen.

Gersfeld/Kiew - Als Fabian Emeling um sein Leben kämpft, blickt er in blaue Augen – die Augen eines Russen, des Feindes, wie der Gersfelder aus dem Landkreis Fulda sagt. So nah ist er dran. Diese Augen wird er nie vergessen. Und auch nicht das Symbol, das ihm kurz darauf auffällt: ein Totenkopf, weiße Schrift mit rot, PMC Wagner Group.

Es ist eine russische Söldnergruppe, gut ausgebildet. „Das sind Einheiten, die wissen, was sie tun“, erklärt der 25-Jährige aus der Rhön in Hessen. Ob er in solchen Momenten Todesangst hatte? Er zögert mit der Antwort und sagt dann: „Ich habe nicht viel nachgedacht. Man macht einfach das, wofür man ausgebildet wurde.“