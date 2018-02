Verrückte McDonald‘s Aktion! Big Mac 1 Euro, Pommes gratis - hier gibt es die Übersicht

Da haben viele McDonald‘s Fans sicher gestaunt: Anstatt 3,99 Euro gibt es den Big Mac am Donnerstag für nur einen Euro. Aber das ist nicht die einzige Überraschung.

Süßes, Alkohol oder Fleisch - der ein oder andere verzichtet seit knapp einer Woche auf sein Lieblingsgericht oder -getränk. Bis Ostern sind es 40 Tage, die gefastet werden. Zu diesem Anlass hat sich McDonald‘s etwas besonderes einfallen lassen - fies für alle, die fasten wollen. Seit Donnerstag läuft bei der Fast-Food-Kette nämlich der große Oster-Countdown. 32 Tage und 32 Überraschungen, so viel sei verraten.

McDonald‘s Oster-Countdown: Der Big Mac macht den Anfang

Zwischen dem 22. Februar und 25. März wird es jeden Tag ein anderes Angebot geben. Den Anfang macht der Big Mac, der am Donnerstag nur einen Euro kostet. Bei einem Normalpreis von 3,99 Euro ist das kein schlechtes Angebot. Auf Instagram wirbt McDonald‘s für die Big-Mac-Aktion mit einer kleinen Rechenaufgabe:

Big Mac für 1 Euro: Angebot nur mit McDonald‘s App

Ein kleiner Haken an der Sache: Die Aktion funktioniert nur in Verbindung mit der McDonald‘s App. Hier wird jeden Tag das Oster-Countdown-Angebot aktualisiert. Und so bekommt man am Donnerstag den Big Mac für einen Euro: App laden, Oster-Countdown öffnen, Coupon an der Kasse vorzeigen, fertig.

Das Kleingedruckte in der App hat im Netz aber schon für Unverständnis gesorgt: Nur ein Coupon pro Bestellung einlösbar. Kann man also gar nicht auf einmal zwei oder mehr Big Macs für den kleinen Preis kaufen? Sven M. will zum Beispiel mit seinen zwei Kindern jeweils zwei Big Macs essen. Er müsste sich dafür theoretisch sechs Mal anstellen.

Aber McDonald‘s hat die passende Antwort parat: „Oder ihr stellt euch zu dritt an und jeder bestellt selbst.“

Im Klartext: Für jeden 1-Euro-Big-Mac muss man eine neue Bestellung aufgeben. Der Coupon in der App kann beliebig oft vorgezeigt werden.

McDonald‘s Oster-Countdown: Alle Angebote im Überblick

Welche Angebote noch kommen werden, ist eigentlich nicht bekannt. In der App wird nur die an dem Tag gültige Aktion gezeigt. Aber die Facebook-Seite von McDonald‘s Erlangen-Höchstadt hat schon mehr verraten. In einem Post wurden alle 32 Überraschungen gezeigt. So wird es am Freitag gleich ein weiteres 1-Euro-Angebot geben. Anstatt dem Big Mac kommen große Pommes für den Preis aufs Tablett. Die kleine Portion gibt es dann am Dienstag sogar gratis. Umsonst wird es auch die kleine Cola geben, allerdings erst Mitte März. Ein wenig kurios: Anfang März soll es den Chickenburger für einen Euro und ein paar Socken oben drauf geben. Hier alle Oster-Countdown-Überraschungen von McDonald‘s im Überblick:

Donnerstag, 22. Februar: Big Mac für 1 Euro

Freitag, 23. Februar: Große Pommes für 1 Euro

Samstag, 24. Februar: Zwei Hamburger Royal TS Menüs für 6,99 Euro

Sonntag, 25. Februar: 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro

Montag, 26. Februar: McRib mit Getränk für 2,99 Euro

Dienstag, 27. Februar: Kleine Pommes Gratis

Mittwoch, 28. Februar: Cheeseburger für 1 Euro

Donnerstag, 1. März: My McFlurry für 1 Euro

Freitag, 2. März: Chickenburger mit Socken als Extra für 1 Euro

Samstag, 3. März: 20er Chicken McNuggets für 4 Euro

Sonntag, 4. März: Hamburger Royal TS mit Happy Meal für 7,50 Euro

Montag, 5. März: Kleine Pommes und Cola für 1 Euro

Dienstag, 6. März: Zwei Cheeseburger für 2 Euro

Mittwoch, 7. März: Zwei Mal Pommes und Rösti Sticks für 2,50 Euro

Donnerstag, 8. März: 9er Chicken Mc Nuggets für 1,50 Euro

Freitag, 9. März: Zwei Hamburger Royal TS Menüs für 6,99 Euro

Samstag, 10. März: My McFlurry für 1 Euro

Sonntag, 11. März: Hamburger Royal TS mit Happy Meal für 7,50 Euro

Montag, 12. März: Big Mac für 1 Euro

Dienstag, 13. März: Milkshake Schokogeschmack für 1 Euro

Mittwoch, 14. März: 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro

Donnerstag, 15. März: Kleine Cola Gratis

Freitag, 16. März: McSundae Schoko für 0,50 Euro

Samstag, 17. März: Zwei Hamburger Royal TS Menüs mit einem Extra für 6,99 Euro

Sonntag, 18. März: 20er Chicken McNuggets für 4 Euro

Montag, 19. März: Zwei Chickenburger für 2 Euro

Dienstag, 20. März: My McFlurry für 1 Euro

Mittwoch, 21. März: Zwei Hamburger Royal TS Menüs für 6,99 Euro

Donnerstag, 22. März: Zwei McChicken Classic für 4 Euro

Freitag, 23. März: 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro

Samstag, 24. März: Hamburger Royal TS mit Happy Meal und einem Milka Schokohasen als Extra für 7,50 Euro

Sonntag, 25. März: Zwei Hamburger Royal TS Menüs für 6,99 Euro

Große Werbeaktion für die App

Die ganze Aktion von McDonald‘s dient vor allem dazu, das neue Design der App zu vermarkten. Das Schnellrestaurant sichert sich mit dem Oster-Countdown viele Downloads, denn nur mit der App können die Angebote wahrgenommen werden. In der Navigation der neuen App findet man neben der Startseite die Punkte Coupons, Standorte, Produkte und den Oster-Countdown.

Unter dem Punkt Standorte können McDonald‘s Restaurants in der Nähe und in ganz Deutschland gesucht werden. Auf einer Karte kann der gewünschte Standort angeklickt werden und es erscheint ein Infoblatt mit Adresse, Öffnungszeiten und Entfernung.

Die Produkte sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Dort findet man zum Beispiel Beilagen, Burger oder Desserts. Mit Klick auf ein bestimmtes Produkt öffnet sich eine Übersicht mit Bild, kurzer Beschreibung und allen Nährwerten.

Neben den speziellen Aktionen wie der Oster-Countdown hat McDonald‘s immer mal wieder ein Couponheft im Angebot. Dort gibt es oft zwei Produkte zum Preis von einem oder verschiedene Menüs zum Sparpreis. Um die Coupons und andere Neuigkeiten in der App zu bekommen, ist eine Registrierung notwendig.

Die App steht für Android- und iOS-Geräte im jeweiligen Store zum kostenlosen Download bereit.

40 Tage Fasten: Darauf kommt es an

Zwischen Fasching und Ostern wird im Christentum gefastet. Genauer gesagt 40 Tage ab Aschermittwoch bis zum Ostersamstag. In diesem Jahr ist das vom 14. Februar bis zum 31. März. In dieser Zeit wird bewusst auf etwas verzichtet. Viele wählen zum Beispiel Süßigkeiten, Alkohol oder Fleisch. Worauf es beim Fasten genau ankommt, erfahren Sie bei Merkur.de*.

Verdacht auf Tierquälerei bei McDonalds

Immer wieder wird auch Kritik gegen den Fastfood-Riesen laut. Nach Tierquälereivorwürfen musste ein Schlachthof in Tauberbischhofsheim (Bayern) im Februar schließen. Die Fastfoodkette McDonald's, die von dem Betrieb beliefert wird, hat Anzeige erstattet, wie br.de berichtet.

