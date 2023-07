Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten öffnen am 9. Juli die Geschäfte

Von: Marcel Guboff

Auch in den Sommerferien gibt es in NRW verkaufsoffene Sonntage. Den Überblick, in welchen Städten am 9. Juli die Geschäfte öffnen, finden Sie hier.

Hamm – Nordrhein-Westfalen befindet sich in den Sommerferien. Viele – vor allem Eltern schulpflichtiger Kinder – haben Urlaub. Ausflugstipps für NRW gibt es reichlich – allein im Ruhrgebiet bieten sich einige besondere Ferien-Ausflugsziele an. Wer in der Woche nicht dazu kommt, nutzt gern auch mal am Wochenende die Zeit zum Shoppen.

Dazu gibt es in NRW nahezu in jeder Woche die Chance, einen verkaufsoffenen Sonntag dafür zu nutzen. Auch am 9. Juli besteht wieder die Möglichkeit. wa.de zeigt die verkaufsoffenen Sonntage in NRW im Überblick.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In welchen Städten am 9. Juli die Geschäfte öffnen

Zugegeben: Es gibt Sonntage mit mehr Orten, in denen verkaufsoffen ist. Möglichkeiten gibt es am 9. Juli dennoch – etwa in Bergisch Gladbach. Dort findet am gesamten Wochenende das Dorffest im Stadtteil Paffrath statt. Die Geschäfte öffnen – wie bei solchen Angeboten an Sonntagen üblich – von 13 bis 18 Uhr.

Darüber hinaus öffnet einmal mehr die „Einkaufswelt Winterberg“. Dort besteht an mehreren Sonntag im Jahr die Chance zum Shoppen, denn: „Verkaufsstellen in Kurorten, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonders starkem Tourismus dürfen an jährlich höchstens 40 Sonn- oder Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein“, heißt es im Ladenöffnungsgesetz NRW. Die Geschäfte öffnen dort von 11 bis 17 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag am 9. Juli in NRW – Orte im Überblick

Bergisch Gladbach, Paffrath (Dorffest)

Winterberg (Einkaufswelt Winterberg)

Sollten Sie am Wochenende einen Ausflug ins Sauerland planen, könnten Sie einmal über die Grenze nach Hessen hüpfen und den kürzlich eröffneten Skywalk Willingen testen. Von Winterberg zum Beispiel ist es gar nicht mehr so weit.