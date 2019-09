"Höhle der Löwen" - Frankfurter erfindet völlig neues Sportgerät

In der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" stellt der Frankfurter Dariusz Salamonowicz ein völlig neues Sportgerät vor. Kann er die Löwen überzeugen?

Frankfurt - "Mit uns besteigen die Löwen den Everest", kündigt Dariusz Salamonowicz an, der zusammen mit seinem Geschäftspartner Piotr Malecki eine Kletterwand entwickelt hat, auf der die Kletterstrecke nicht nur unendlich lang ist, sondern sich auch nie wiederholt. Seine Kletterwand präsentiert der Frankfurter heute Abend, 10. September, um 20.15 Uhr in der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" beim Sender VOX.

Ausgestattet ist die Wand mit fünf Laufbändern, an denen speziell entwickelte Klettergriffe montiert sind und die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotieren. "Wir haben ein System entwickelt, das die Position der Klettergriffe relativ zueinander ständig und automatisch verändert und zwar während des Kletterns", erklärt Salamonowicz, der sich diese Technik bereits patentieren lassen hat.

TV-Show auf Vox: Frankfurter will in Höhle der Löwen überzeugen

Die Idee für das Sportgerät hatte sein Geschäftspartner Piotr Malecki, den er 2015 kennengelernt hat. "Wir waren sofort auf einer Wellenlänge", sagt Salamonowicz. Gemeinsam habe man überlegt, was die perfekte Sportart für einen durchschnittlichen Menschen sein könnte: "Wir waren uns schnell einig - das Klettern." Als Piotr dann die Idee äußerte, eine Kletterwand zu bauen, war Dariusz erstmal überrascht. "Anfangs dachte ich, es war nur ein Scherz. Als er mir jedoch erklärte, was er meint, war ich begeistert", sagt er.

+ Die Kletterwand ist auch für Kinder geeignet. Foto: Salamonowicz © TVNOW/Bernd-Michael Maurer

Von der Idee bis zur Umsetzung sei es jedoch ein langer Weg gewesen. "Die größte Herausforderung war für uns die Finanzierung", so Salamonowicz. Um das Projekt dennoch umzusetzen, habe man am Anfang Unterstützung aus den engsten Familien- und Freundeskreisen erhalten. Obwohl die Idee einer Kletterwand mit Laufbändern nicht ganz neu sei, wurde aus dem privaten Vorhaben schnell eine Geschäftsidee. "Wir haben bemerkt, welch enormes Potenzial in diesem Projekt steckt", sagt Salamonowicz, der sich im Januar 2016 mit seinem Kollegen dazu entschloss, seine eigene Firma zu gründen und somit dem Projekt einen rechtlichen Rahmen zu setzen.

Höhle der Löwen: Gründer brauchen sehr viel Geld

Inzwischen entwickelt das Star-up "Everest Climbing" die Sportgeräte in den Modellvarianten "Professional", "Kids", "Event" und "Fitness" mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. "Auf unseren Kletterwänden können schon die Kinder ab dem dritten Lebensjahr klettern", sagt er. Aber auch für Fortgeschrittene hält sie eine Herausforderung bereit - bis zu 45 Grad kann sich die Wand neigen und entsprechend steigt das Schwierigkeitslevel. Die Kletterwände können auch tageweise ausgeliehen werden.

Um mit ihrer Firma weiter zu wachsen, benötigen die beiden Gründer 220 000 Euro. Dafür bieten sie den Investoren aus der Sendung "Die Höhle der Löwen" 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. Salamonowicz freut sich darüber, dass es sein Start-up in die Show geschafft hat. Der Auswahlprozess sei vielschichtig und schwer. "Sehr viele, sehr gute Projekte werden nicht ausgewählt. Wenn man es schafft, bekommt man einen großen Energieschub", sagt er.

TV-Show auf Vox: Frankfurter muss mehrere Löwen überzeugen

Ob es den beiden gelingt, die Investoren von ihrer Idee zu überzeugen, erfahren die Zuschauer heute.

In der Gründer-Show"Die Höhle der Löwen" bekommen Erfinder und Menschen mit Geschäftsideen die Chance ihres Lebens. Sie präsentieren ihre Idee fünf erfolgreichen Unternehmern, den sogenannten "Löwen", darunter Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel. Gelingt es den Kandidaten, einen oder mehrere "Löwen" zu überzeugen, bekommen sie von ihnen das nötige Startkapital oder Unterstützung bei der Expansion ihres Unternehmens. Im Gegenzug erhalten die Investoren Unternehmensanteile. Mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen legte die erste Folge der neuen Staffel vergangenen Dienstag einen guten Start hin. Der TV-Sender VOX zeigt die elf Folgen der 6. Staffel immer dienstags um 20.15 Uhr. fnj

