TV-Sender droht offenbar das endgültige Aus – Hinweise verdichten sich, erste Details bekannt

Von: Martina Lippl

ServusTV Deutschland ist erst im Januar 2023 gestartet. Nun brodelt die Gerüchteküche über ein Aus. © IMAGO/Sven Sonntag

Anfang des Jahres ist ServusTV in Deutschland gestartet. Damit könnte es bald vorbei sein. Gerüchten zufolge droht dem Sender das Aus.

München – Die Zukunft von ServusTV in Deutschland sieht nach Medienberichten nicht rosig aus. Erst im Januar liefen neue Formate wie „Servus Nachrichten Deutschland“ und Vorabendmagazin „Guten Abend Deutschland“ an. Doch nun könnte mit dieser neuen Nachrichten-Offensive schon wieder Schluss sein. Der Sendebetrieb soll Ende des Jahres eingestellt werden, berichtet die österreichische Tageszeitung Der Standard online. Am Wochenende hatte auch die Süddeutsche Zeitung bereits über ein mögliches Aus für Servus TV Deutschland berichtet.

ServusTV Deutschland vor dem Aus?

Es brodelt offenbar schon länger um die Zukunft von ServusTV. Schon im April wurde beispielsweise spekuliert, ob sich der Sender aus dem Red Bull Media House nicht mehr um die MotoGP-Rechte für Deutschland bewerbe, berichtete motorsport-magazin.com. Ob sich ServusTV tatsächlich aus dem deutschen Markt zurückzieht, sei unklar, aber möglich. Der Sender verfüge jedoch über weitere Motorsportrechte. Im April wurden das Rechtepaket an der deutschen Rennsportserie DTM um weitere drei Jahre verlängert.

Der österreichische Privatsender hält sich zu den Nachrichten über ein mögliches Aus in Deutschland bedeckt. „Gerüchte kommentiert ServusTV grundsätzlich nicht“, teilt ServusTV auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mit. Im Unternehmen selbst habe die Belegschaft bisher nichts über die Zukunft von ServusTV in Deutschland erfahren, heißt es bei DWDL.de. Der Branchendienst beruft sich auf interne Informationen.

Nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im Oktober 2022 wird der Red-Bull-Konzern umstrukturiert – das gilt auch für die gesamte Mediensparte.

Die Nachrichten und das Magazin für ServusTV Deutschland produziert Axel Springer Welt24. Der Marktanteil von ServusTV Deutschland liegt eigenen Angaben zufolge bei einem Marktanteil von 0,45 Prozent im Jahresschnitt in der Gesamtzielgruppe ab 14 Jahren. Die Vorabendschiene gilt nach Ansicht von Experten als kostspielig. Anders als in Österreich konnte ServusTV in Deutschland noch nicht richtig Fuß fassen. (ml)