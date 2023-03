TV-Sender Arte zeigt Beitrag über Pilotprojekt in hessischen Rettungsdiensten

Der TV-Sender Arte zeigt einen Beitrag über Telemedizin in hessischen Rettungsdiensten. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

„Wenn der Arzt nicht kommt – Kann Telemedizin helfen?“ Dieser Frage ist der Fernseh-Sender Arte nachgegangen – unter anderem im Vogelsberg. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Telemedizin im Rettungsdienst: Vogelsberger Pilotprojekt am Mittwoch auf Arte

Alsfeld - Mehrere Tage lang waren Filmemacherin und Multimedia-Journalistin Diana Deutschle und ihr Team im November vergangenen Jahres vor Ort, drehten unter anderem an der DRK-Rettungswache in Alsfeld. Das Ergebnis ihrer Recherche im Vogelsberg ist am Mittwoch, 15. März, ab 19.40 Uhr auf Arte zu sehen. Über mehrere Wach-Dienste hinweg hatte ein Kamerateam des Senders die Arbeit in der Rettungswache in Alsfeld begleitet.

An welchen Orten das Team von Arte außerdem drehte, verrät fuldaerzeitung.de.

Das besondere Augenmerk legte das Filmteam auf das seit 2019 im Vogelsbergkreis sowie den Nachbarlandkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf laufende Projekt „Telenotfallmedizin im Rettungsdienst in Mittelhessen“. Insgesamt 15 Rettungswagen (RTW), drei davon im Vogelsbergkreis, wurden für das Pilotprojekt mit Patientenmonitoren ausgestattet, die Vitalwerte und EKG live und zu jeder Tages- und Nachtzeit an einen Telenotarzt übermitteln können. Das Pilotprojekt des Landes Hessen wurde im Juni vergangenen Jahres um ein weiteres Jahr verlängert – die Pilotphase in den drei Landkreisen verlief vielversprechend.