Erdogan-Feiern in BaWü eskalieren teils komplett: Angriffe mit Steinen und Messern gemeldet

Von: Yannick Hanke

Teilen

Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei-Wahl gewonnen. Das wurde auch vielerorts in Deutschland gefeiert. In Stuttgart kam es dabei zu einer Messerstecherei.

Stuttgart – Die Stichwahl in der Türkei ist entschieden: Der neue und alte Präsident des Landes am Bosporus heißt Recep Tayyip Erdogan. Der Amtsinhaber konnte letztlich rund 52 Prozent der Stimmen einfahren und sich damit gegen seinen Kontrahenten, den Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu, durchsetzen.

Dies wurde auch in Deutschland am Sonntagabend, 28. Mai 2023, in zahlreichen Städten gefeiert. Doch nicht immer friedlich. In Stuttgart arteten die Feierlichkeiten aus, es gab Verletzte, Sachbeschädigungen – und die Polizei muss wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermitteln.

Der Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei der Türkei-Wahl 2023 wurde auch vielerorts in Deutschland gefeiert. So wie hier in Köln, verliefen die Autokorsos jedoch nicht überall stressfrei ab. © imago

Türkei-Wahl 2023: Recep Tayyip Erdogan bleibt Präsident – Feiern seiner Anhänger in Deutschland eskalieren

Straßenpartys, Autokorsos, aber eben auch Zwischenfälle: Der Sieg Erdogans bei der Türkei-Wahl 2023 wurde auch in den Straßen mehrerer baden-württembergischer Städte gefeiert. Wie tagesschau.de unter Berufung auf die Polizei berichtet, hätte in Stuttgart eine Gruppe von Menschen ein Auto angegriffen, das in einem Korso mitfuhr. Dann folgte eine Auseinandersetzung, drei Menschen seien durch Messerstiche verletzt worden. Eine Person hätte kurzzeitig sogar in Lebensgefahr geschwebt.

Nun würde die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermitteln. Mindestens 150 Auto hätten an dem Korso in Stuttgart anlässlich Erdogans Wahlsieg teilgenommen. Einige der Pkw seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. 13 Strafanzeigen hätte die Polizei deswegen aufnehmen müssen.

Feiern in Baden-Württemberg zu Erdogans Wahlsieg arten aus: Polizisten beworfen, Pyrotechnik im Einsatz

Ebenfalls in Baden-Württemberg, und zwar in Mannheim, sei es zu Provokationen und „vereinzelt auch körperlichen Auseinandersetzungen“ mit Passanten gekommen. Das teilte die Polizei mit. Beamte seien beworfen worden, Verletzte seien ihnen aber keine bekannt. Wegen eines Videos in den sozialen Netzwerken würde aber ermittelt werden. Es zeige einen Mann, der offenbar mit einer Schusswaffe in einem Cabrio sitzt.

Recep Tayyip Erdogan ist alter und neuer Präsident der Türkei. Das wurde auch in Deutschland von Anhängern des Despoten gefeiert – nicht immer friedlich. © Felix Hörhager/dpa/imago/Montage

Spontane Zusammenkünfte sowie Autokorsos meldete die Polizei laut tagesschau.de aber auch aus Böblingen. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der baden-württembergischen Kreisstadt hätten sich mehr als 200 Menschen mit Fahrzeugen versammelt. Es sei auch Pyrotechnik gezündet worden. Und der Verkehr? Stellenweise komplett lahmgelegt.

„Überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie“: Özdemir (Grüne) rechnet mit Autokorsos für Erdogan ab

Kritisiert wurden das Wahlverhalten und die anschließenden Feiern der Erdogan-Anhänger derweil von Cem Özdemir (Grüne). Der baden-württembergische Grünen-Politiker und Bundesagrarminister sprach von hiesigen Anhängern Erdogans, die für die Folgen der Wahl nicht einstehen müssten – im Gegensatz zu den Menschen in der Türkei, die sich weiter mit „Armut & Unfreiheit“ konfrontiert sehen würden.

Doch auch zu den Autokorsos infolge von Erdogans Wahlsieg wusste sich Özdemir zu äußern. In diesem Kontext sprach der Grünen-Politiker von „eine[r] nicht zu überhörende[n] Absage an unsere pluralistische Demokratie & Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen. Übersehen geht nicht mehr“, so Özdemir.

Ähnlich äußerte sich Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). „Autokorsos auf deutschen Straßen, die den Wahlsieg von Erdogan feiern. Wie bitter muss sich das für die 50 Prozent der Menschen in der Türkei anfühlen, die sich nach Rückkehr zu Demokratie, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit sehnen – und ihnen genau das von Wählern aus Deutschland verwehrt wird“, so der Politiker auf Twitter. (han)