Trotz höherem Kaffee-Konsum: Traditionsmarke verschwindet aus Supermärkten

Von: Johannes Nuß

Teilen

In der Corona-Krise trinken die Deutschen so viel Kaffee wie noch nie. Doch jetzt soll eine traditionsreiche Marke von Tchibo vom Markt verschwinden.

Hamburg/Bremen – Eigentlich war die Meldung aus dem Frühjahr eine gute Nachricht für deutsche Kaffeehersteller: Trotz starker Preiserhöhungen hat sich der ohnehin hohe Konsum von Kaffee in Deutschland auch im zweiten Coronajahr abermals erhöht. Insgesamt legte der Kaffeemarkt 2021 um 0,4 Prozent zu, nach einem Wachstum von 1,5 Prozent im ersten Coronajahr 2020. Das entspreche pro Kopf einer Steigerung von 168 auf 169 Liter Kaffee, berichtete der Deutsche Kaffeeverband. Trotzdem will Deutschlands Kaffeehersteller Nummer eins, Tchibo in Hamburg, die Traditionsmarke „Gala“ aus seinem Sortiment verbannen.

Trotz höherem Kaffee-Konsum: Traditionsmarke verschwindet aus Supermärkten

Wie es vom Kaffeeverband heißt, bleibt Kaffee damit mit Abstand das beliebteste Getränk in Deutschland, noch vor Mineralwasser und Bier. „Wir sind eine Kaffeenation. Kaffee ist krisenfest und bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen“, sagte Hauptgeschäftsführer Holger Preibisch.

Die Kaffeemarke „Gala“ von Eduscho im Hause Tchibo verschwindet aus den Regalen. (Archivbild) © IMAGO / Manfred Segerer

Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, stehen derzeit Kunden nicht selten vor leeren Regalen, wenn sie Kaffee von Gala kaufen möchten. Bei einigen wenigen Händlern gibt es noch Gala-Kaffee, bei Netto beispielsweise werden die Restposten aktuell stark reduziert verkauft, heißt es in dem Bericht.

Doch, es soll Alternativen geben. Wie es heißt, soll jedes Produkt von Gala durch eine Alternative von Eduscho ersetzt werden. Das wurde allerdings noch nicht überall umgesetzt. In die Karten lässt sich Tchibo bei der ganzen Aktion ungern blicken. Einzige Aussage der Hamburger Kaffeeröster: Die fast 100-jährige Tradition von Eduscho sei attraktiver als ein reiner Gala-Auftritt. Dies will der Konzern durch Kundengespräche erfahren haben. Tchibo hatte die traditionsreiche ehemalige Kaffeerösterei Eduscho aus Bremen – und damit auch die Marke Gala – bereits 1997 übernommen.

Kaffeesorte Gala wird aussortiert: Marke leidet trotz des erhöhten Kaffeekonsums der Deutschen stark

Gala fliegt aus dem Sortiment, obwohl man sich im Hause Tchibo durchaus des Markennamen bewusst ist. Gala sei „historisch stärkste Sorte“ des Eduscho-Angebots. Allerdings, und der Tatsache will man sich bei Tchibo nicht verwehren, muss die Marke in der Vergangenheit trotz des erhöhten Kaffeekonsums der Deutschen stark gelitten haben. Im Ranking der bekanntesten Kaffeesorten in Deutschland schafft es Gala nur noch auf Platz neun, Tchibo liegt hingegen auf dem ersten Rang.

Auch in Sachen Beliebtheit, ist Gala nicht mehr ganz vorne bei Kaffeetrinkern. Lediglich 33 Prozent gaben in einer Befragung an, das sie von der Marke einen positiven EIndruck haben. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wurde lediglich von 24 Befragten als gut angegeben.