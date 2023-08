Trotz Tod eines 15-Jährigen: Baden in der Elbe nicht verboten – Behörden warnen

Von: Elias Bartl

Immer wieder unterschätzen Menschen die Strömung in der Elbe und ertrinken. Trotz Bedenken der zuständigen Behörde ist das Baden in der Elbe weiterhin nicht verboten.

Hamburg – An heißen Sommertagen zieht das kühle Nass der Elbe viele Menschen an. Doch die verführerische Idee des Schwimmens in der Elbe birgt erhebliche Risiken. Die Hamburger Behörden raten dringend davon ab, in der Elbe zu baden, insbesondere im Hamburger Teil des Gewässers. Die Gründe für diese Warnung sind vielfältig und betreffen sowohl die Sicherheit der Schwimmer als auch die Wasserqualität.

Ein Hauptgrund, der gegen das Baden in der Elbe spricht, ist die Gefahr von Badeunfällen. Vor kurzem ertrank ein erst 15-Jähriger in der Elbe. Die trübe Beschaffenheit des Elbwassers erschwert Rettungseinsätze erheblich, so die Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Zudem sind Hindernisse und Untiefen aufgrund der geringen Sichttiefe nur schwer erkennbar.

Kein Badeverbot in der Elbe: Warnung vor Gefahren für Schwimmer

Trotz extremer Gefahr ist das Baden in der Elbe nahezu überall erlaubt. DLRG und WSA warnen. (Symbolbild) © Bodo Marks

Die starke Strömung der Elbe stellt eine weitere Gefahr dar, besonders für Kinder. Während der Flut kann das Wasser mit bis zu 4,5 Kilometer pro Stunde fließen, während ein geübter Schwimmer nur etwa 3 Kilometer pro Stunde erreicht. Dieses Ungleichgewicht kann lebensgefährlich sein und selbst erfahrenen Schwimmern Probleme bereiten.

Der Schiffsverkehr verschärft die Risiken zusätzlich. Der Sog, der durch vorbeifahrende Schiffe entsteht, zieht Badende direkt in die Strömung der Fahrrinne. Die Schwellwellen, die von großen Schiffen erzeugt werden, können Badende schnell überraschen und gefährden, insbesondere Kinder am Elbstrand.

Feuerwehrleute suchten den Jugendlichen in der Elbe. © Blaulicht-News.de

Ein weiterer bedenklicher Faktor ist die Wasserqualität der Elbe. Nach der EG-Badegewässerrichtlinie gibt es im Hamburger Bereich der Elbe keine offiziellen Badestellen. Bakterielle Belastungen im Wasser überschreiten regelmäßig die zulässigen Grenzwerte, insbesondere nach starken Regenfällen. Dies wird hauptsächlich auf Mischwasserüberläufe aus dem Sielnetz zurückgeführt, die Regen- und Abwasser enthalten.

Droht ein Badeverbot an der Elbe?

Trotz dieser Bedenken ist das Baden in der Elbe nicht grundsätzlich verboten, da es unter den Gemeingebrauch fällt. Allerdings weist die Umweltbehörde explizit auf die Gefahren hin. Warnhinweise und Piktogramme an 48 Elbstränden sowie 22 Wasserrettungspunkte sollen auf die Risiken aufmerksam machen und im Notfall die Rettungskräfte unterstützen.

Die Hamburger Behörden betonen, dass das Baden in der Elbe auf eigene Gefahr erfolgt und drängen die Bürgerinnen und Bürger dazu, die zahlreichen Badeseen und Schwimmbäder in der Stadt zu nutzen, um die Sicherheit und die Wasserqualität zu gewährleisten. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise zum Baden in der Elbe sind auf der Website der Stadt verfügbar.