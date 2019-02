Alarm in Großstadt! Trinkwasser blau gefärbt

Amtliche Warnung in Heidelberg und Dossenheim

+ © picture alliance / dpa In Teilen Heidelbergs hat sich am Donnerstagmorgen das Leitungswasser blau gefärbt. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

In der Universitätsstadt Heidelberg hat es am Donnerstagmorgen eine amtliche Warnung gegeben. Der Grund: In Teilen der Stadt hat sich das Trinkwasser blau gefärbt!