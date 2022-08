Grün, grüner, am grünsten: Lieber Farbe gegen braune Flecken im Rasen?

Brauner Rasen kann ganz schön unansehnlich sein. Einige einfache Tipps helfen jedoch, die eigenen Grasflächen schön grün zu halten. (Symbolbild) © Bernhard Classen/Imago

Der Trend aus den USA, seinen vertrockneten Rasen einfach grün anzumalen, schwappt nach Deutschland. Dabei gibt es einfache Tricks, die nachhaltig gegen braune Stellen im Gras helfen.

Berlin – Temperaturen jenseits der 35 Grad und dazu noch die Wasserknappheit: Die Hitze in Deutschland macht allen zu schaffen. Nicht nur Mensch und Tier, sondern auch die Pflanzenwelt ist betroffen. Im eigenen Garten wird die Hitze zunächst einmal auf dem Rasen sichtbar – braune Flecken entstehen. Unglaublich: Es gibt Firmen, die diese Stellen dann mit grüner Farbe besprühen. Doch auch einfache Tricks können den Garten und den Rasen vor einem Hitzetod bewahren.

Braune Flecken im Rasen: vielerorts bleibt das Gras trotzdem grün

Die Hitzewelle macht zurzeit Deutschland zu schaffen und dörrt die Böden und Gewässer immer weiter aus. Kein Wunder also, wenn auch der eigene Garten darunter leidet. Schnell können braune Flecken im Rasen entstehen, die nicht nur unansehnlich sind, sondern dem Rasen auch erheblich schaden. Aber nicht überall, denn mancherorts ist das Gras immer grün. Wie kommt das?

Rasen grün färben: Auch in Deutschland denkbar

In Kalifornien beispielsweise, wo das Gießwasser gerade wieder rationiert wurde, ist in fast allen Gärten grüner Rasen zu sehen. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen dort ihre Rasenflächen grün ansprühen – mit Farbe. Alles mithilfe eines Rasenmalers, einer Spritzdüse und einem Farbtank auf dem Rücken. 200 bis 300 Dollar kostet es im Schnitt, einen Rasen begrünen zu lassen und die Farbe hält bis zu drei Monate. Und mit zunehmenden Hitzesommern wird auch der deutsche Markt interessanter, berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ). Mehrere US-Unternehmen würden gerade einen Markteintritt prüfen.

Rasen verbrannt: Ist die Sprühflasche wirklich eine Alternative gegen die braunen Stellen?

Ganz so einfach stellt sich der Umgang mit der Sprühflasche jedoch nicht heraus. Zuerst einmal sollte man den Rasen stutzen – auch wenn verbrannter Rasen nach der Hitze besser nicht mehr gemäht werden sollte. Aber auch die Handhabung mit der Farbe ist nicht einfach. So ist auch nach mehrmaligen Sprühen das behandelte Gras viel heller als der umliegende Rasen, so die SZ. Und das, obwohl der Hersteller verspricht, dass die Farbintensität reguliert werden könne. Zudem seien in verschiedenen Rasensprays weitere Inhaltsstoffe, wie Zeckenabwehrmittel, Dünger oder Zitrusöle enthalten. Die genaue Rezeptur eines solchen Rasensprays sei aber branchenüblich ein Betriebsgeheimnis.

Brauner Rasen mit Farbe besprühen: Wie sinnvoll ist Rasenfarbe?

Wie sinnvoll ist Rasenfarbe dann? Harald Nonn, Vorsitzender der Deutschen Rasengesellschaft, findet klare Worte: „Vertrockneter Rasen bindet kein CO₂, produziert keinen Sauerstoff, kühlt nicht die Umgebungsluft und bietet auch keine attraktive Erholungs- und Spielfläche.“ Bei der Rasenfarbe handele es sich um eine optische Täuschung, da die eigentliche Funktion des Rasens nicht wieder hergestellt wird.

Rasensprengen im Sommer: selten, aber ausgiebig beregnen

Wenn nicht zur Farbdose gegriffen werden soll, was kann man dann in einem Sommer wie diesem tun? Wie der Profi gegenüber der SZ verrät, sind Temperaturen von mehr als 30 Grad für den Rasen erst einmal kein Problem, solange die Wasserversorgung sichergestellt werde. Das bedeute aber nicht, dass täglich gesprengt werden müsse, denn beim Rasen sprengen während einer Hitzewelle gibt es einiges zu beachten. „Bei ausbleibendem Regen sollte relativ selten, dann aber ausgiebig beregnet werden“, so Nonn. Experten gehen sogar davon aus, dass bis zu 45 Grad im Sommer, Hitze, Trockenheit und Dürre bald normal sein könnte in Deutschland. Ob das Rasen das aushält, bleibt fraglich.

Wie lange den Rasen sprengen? Mit einer längeren Dusche kann insgesamt Wasser gespart werden

Die meisten Wurzeln befänden sich in einer Tiefe von bis zu 20 Zentimetern. Zur Auffüllung des Wasservorrats würden 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter benötigt – und dieser halte auch bei hohen Tagestemperaturen für bis zu einer Woche. So lässt sich auch der Wasserverbrauch im Garten senken. Ebenso das Anheben der Schnitthöhe um ein bis zwei Zentimeter trage zu einem gesunden Rasen bei. Durch den Beschattungseffekt könne zum einen Wasser gespart werden. Zum anderen können auch so andere Pflanzen während der Hitze vor dem Austrocknen gerettet werden.

Schatten auf dem Rasen schafft eigenes Mikroklima

Dass eine Beschattung des Rasens sinnvoll ist, weiß auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Bäume und Sträucher würden den eigenen Grünflächen helfen, da ein anderes Mikroklima entstehe und der Rasen nicht so sehr der Sonne ausgesetzt sei. Insgesamt sei es zudem ratsam, sich direkt eine robustere Wildblumenwiese anzulegen, so der Nabu.

Kann man vertrockneten Rasen retten? Wurzeltest bringt Gewissheit

Aber wie sieht es mit einem schon lange vertrockneten Rasen aus? Ist er noch zu retten? Um das zu bestimmen, ist ein sogenannter Wurzeltest nötig. Sind nur die Grashalme braun, stehen die Chancen gut, die Fläche zu erhalten. Sind die Wurzeln hingegen ausgetrocknet, kommt jede Hilfe zu spät. Das lässt sich feststellen, indem ein kleines Stück Rasen mit einem Spaten etwa 10 bis 15 Zentimeter ausgestochen wird. Sind die zu sehenden Wurzeln ausgetrocknet, muss der Rasen neu angelegt werden.