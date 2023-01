Erol Sander und Caroline Goddet: Erneute Trennung nach Liebes-Comeback

Von: Susanne Kröber

Nach 26 Jahren Beziehung steht die Ehe zwischen Erol Sander und seiner Frau Caroline Goddet vor dem Aus. Dabei sprachen beide kürzlich noch von ewiger Liebe.

München – Überraschendes Liebes-Aus bei Erol Sander und seiner Frau Caroline Goddet. 22 Jahre war der Schauspieler mit Goddet verheiratet, nun sollen die beiden schon seit drei Monaten getrennt sein. Das enthüllte Christiane Hoffmann, Promi-Reporterin bei Bunte, jetzt bei Instagram.

Erol Sander und Caroline Goddet verkünden ihre Trennung – „in aller Freundschaft“

Schauspieler Erol Sander und seine Ehefrau Caroline Goddet hatten laut Hoffmann ins Münchner Restaurant „S.Zimmer Glockenbach“ geladen – ausgerechnet an ihrem 22. Hochzeitstag am 26. August. Dort gaben sie „vor ihrer Familie und Freunden überraschend gemeinsam das Ende ihrer Ehe bekannt – in aller Freundschaft“, so Bunte-Reporterin Hoffmann bei Instagram. Seit drei Monaten seien Sander und Goddet mittlerweile getrennt. „Sie haben es nicht geschafft, ihre Liebe nach 26 Jahren Beziehung, zwei Söhnen und 22 Jahren Ehe zu retten.“

Caroline Goddet und Erol Sander erneut getrennt – diesmal wollen sie Freunde bleiben. © IMAGO/Spöttel Picture

Anfang August klang das noch ganz anders. Zu Gast im Gala-Magazin bei RTL erzählte Erol Sander Moderatorin Annika Lau von seiner Fernbeziehung. Marlon, der älteste Sohn von Sander und Caroline Goddet, studiert in Paris. „Ich wollte ihm eine Wohnung mieten und es ist so teuer dort. Und dann habe ich gesagt: ‚Ok, bevor wir so viel Geld ausgeben, kaufen wir doch eine Wohnung‘“, so Sander im Interview.

Erol Sander und Caroline Goddet erneut getrennt – ihre Fernbeziehung ist gescheitert

Dann wollten Ehefrau Caroline Goddet, die gebürtige Französin ist, und der jüngere Sohn Elyas, plötzlich auch umziehen. „Jetzt sagen Caro und der Kleine: ‚Ich will auch nach Paris, Ich will auch nach Paris‘, – weil die Schwiegereltern gleich um die Ecke wohnen. Wir haben jetzt eine Fernbeziehung.“, so Erol Sander in der TV-Sendung vom 6. August – obwohl seine Frau und er zu diesem Zeitpunkt wohl schon längst getrennt waren.

Der „Mordkommission Istanbul“-Star erzählte im Gespräch mit Annika Lau, nun eben zwischen Paris und seinem Wohnort Starnberg zu pendeln. „Wichtig ist, dass man sich liebt“, betonte Erol Sander im Gala-Magazin. Aus Liebe scheint inzwischen eine tiefe Freundschaft geworden zu sein, wer würde seine Trennung sonst ganz entspannt vor Familie und Freunden bei einem Glas Wein bekannt geben? Vermutlich wollten Sander und Goddet alles anders machen als bei ihrer ersten Trennung, die zu einem medialen Rosenkrieg wurde.

Erol Sander und Caroline Goddet: Ihre erste Trennung endete in einer Schlammschlacht

2017 trennten sich Erol Sander und Caroline Goddet zum ersten Mal, es entbrannte ein regelrechter Rosenkrieg. Goddet, die Nichte von US-Regisseur Oliver Stone, zeigte Sander damals wegen häuslicher Gewalt und Drogenbesitz an, der „Alles was zählt“-Schauspieler beschuldigte seine Frau, ihn finanziell ausgenutzt zu haben. Eine Versöhnung schien ausgeschlossen, doch zwei Jahre später folgte das überraschende Liebes-Comeback.

Damals erklärte Erol Sander: „Die Ehekrise hat uns noch stärker werden lassen.“ Caroline Goddet schwärmte gegenüber der Bild-Zeitung: „Wir wissen jetzt, dass wir zusammenbleiben für immer.“ Der Versuch, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben, ist gescheitert, aber dafür scheint Goddet und Sander tatsächlich gelungen zu sein, wovon viele Ex-Paare nur träumen können: „Wir bleiben Freunde.“