Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina nach Fremd-Flirt in der Krise

Bei der RTL2-Show „Skate Fever“ sollen es zwischen Stefan Mross‘ Ehefrau Anna-Carina Woitschack und Ex-“Love Island“-Kandidat Adriano Salvaggio geknistert haben.

Köln – Seit sechs Jahren sind „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und die frühere DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ein Paar. 2020 folgte die romantische Hochzeit vor einem Millionenpublikum. In der ARD-Sendung „Schlagerlovestory.2020“ gaben sich Stefan Mross und seine Anna-Carina das Ja-Wort, Moderator Florian Silbereisen, dessen Mama Helga kürzlich einen Schlaganfall erlitt, übernahm den Job des Trauzeugen. Doch jetzt steckt das Schlager-Traumpaar in der Krise.

Räumliche Trennung sorgt für „schwierige Monate“ bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Normalerweise leben Stefan Mross und Ehefrau Anna-Carina gemeinsam in ihrem Luxus-Camper, mit dem sie von Auftritt zu Auftritt fahren. Bei „Grill den Henssler“, wo Mross Ende August gegen Steffen Henssler antrat, bezeichnete Mross das Gefährt gerade erst als „Hauptwohnsitz von Anna und mir“. Doch in letzter Zeit hatte der Star-Trompeter seinen Camper ungewollt oft für sich alleine, denn Anna-Carina trainierte in Köln für die neue RTL2-Show „Skate Fever“.

„Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt“, gesteht Stefan Mross im Interview mit der Bild-Zeitung. „Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren.“ Aber nicht nur die ungewohnte räumliche Trennung soll für die Ehekrise von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verantwortlich sein.

Skate Fever: Was läuft zwischen Stefan Mross‘ Ehefrau Anna-Carina und Adriano Salvaggio?

Im Herbst strahlt RTL2 die neue Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ aus. 16 Promis wurden dafür wochenlang von Rollschuh-Profis trainiert, um dann in acht Teams gegeneinander anzutreten. Zu den Kandidaten zählen neben Ex-“Bachelor“ Andrej Mangold, Moderatorin Gülcan Kamps, dem früheren Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath, DSDS-Sieger Prince Damien oder auch „Promi Big Brother“-Gewinnerin Janine Pink auch Stefan Mross‘ Ehefrau Anna-Carina Woitschack und Ex-“Love Island“-Teilnehmer Adriano Salvaggio.

Und Adriano Salvaggio, dessen Lockenpracht selbst Goldlöckchen Stefan Mross erblassen lassen dürfte, hat bei „Skate Fever“ offenbar ein Auge auf die Schlagersängerin geworfen, wie er im Interview mit Bild verrät: „Anna-Carina ist wirklich hübsch. Natürlich gefällt sie mir optisch, aber auch von ihrem Charakter her. Ich bin derzeit Single und für alles offen. Das Flirten liegt mir im Blut, das macht mir Mega-Spaß.“ Zwar betont Stefan Mross gegenüber Bild: „Ich vertraue ihr voll und ganz“ – kalt lassen dürften ihn die Fremdflirt-Gerüchte um seine Frau aber nicht. Aktuell würden sie gemeinsam versuchen, ihre „Probleme in den Griff zu bekommen“, so Mross.

Ehekrise und Fremdflirt-Gerüchte – jetzt spricht Anna-Carina Woitschack: „Würde Stefan niemals betrügen“

Die Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack befindet sich aktuell in einer Krise, ihr „Skate Fever“-Kollege Adriano Salvaggio soll damit jedoch nichts zu tun haben, wie Anna-Carina jetzt gegenüber Bild bekräftigt: „Adriano ist ein lieber Mensch und netter Kollege, aber natürlich ist zwischen uns nichts gelaufen. Ich bin eine verheiratete Frau und würde Stefan niemals betrügen. Genau so wie auch er mich nicht.“ Dennoch räumt die Sängerin ein, dass sie und ihr Partner Stefan Mross gerade eine schwierige Phase durchmachen.

„Die vergangenen Monate waren wahrlich keine leichten. Stefan kam nicht damit klar, dass ich oft beruflich allein unterwegs war. Wir waren ja vorher Tag und Nacht zusammen und Stefan kann nicht gut allein sein“, so Anna-Carina Woitschack laut Bild. Aber die Fans des Schlagertraumpaares können aufatmen – über eine Trennung scheinen Stefan Mross und seine Ehefrau nicht nachzudenken. „Stefan hat mir versprochen, an sich zu arbeiten. Ich bin sicher, dass unsere Liebe gestärkt aus dieser Krise geht“, gibt sich Anna-Carina optimistisch. „Aber das braucht jetzt natürlich seine Zeit. Stefan ist nicht nur mein Ehemann, sondern auch mein bester Freund. Deshalb werde ich immer für ihn da sein.“

Stefan Mross in der Krise: Geschmackloser Spruch sorgt für Wirbel

Keine einfachen Zeiten für den erfolgsverwöhnten Schlagerstar Stefan Mross. Nicht nur seine Eheprobleme mit Anna-Carina Woitschack sorgen momentan für Negativ-Schlagzeilen, auch für einen misslungenen Wortwitz bei „Immer wieder sonntags“ musste sich Mross jetzt rechtfertigen. Aber was war passiert? Am 4. September war die kleine Johanna zu Gast bei „Immer wieder sonntags“, um dort das „Pippi Langstrumpf“-Lied vorzutragen.

Das Mädchen ist Pferdefan, was Stefan Mross zu dem unglücklichen Spruch verleitete: „Was ist das Besondere, auf einem (M)Ross zu reiten?“ Der zweideutige Satz sorgte für massenhaft negative Reaktionen, inzwischen folgte eine offizielle Entschuldigung des Senders. „Wir haben mit Stefan Mross über die betreffende Szene sprechen können. Er hat den betreffenden Wortwitz spontan gemacht – und ohne jede Absicht, damit seinen jungen Gast oder das Publikum zu verletzen“, so das offizielle Statement des SWR, der „Immer wieder sonntags“ produziert. „Dass der Witz zu Irritationen geführt hat, tut dem Moderator unserer beliebten Unterhaltungssendung sehr leid.“