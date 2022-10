Anna-Carina Woitschack: Schlagzeilen überschatten 30. Geburtstag

Ihren runden Geburtstag feiert Anna-Carina Woitschack in Bayern. Verderben Trennungsgerüchte und eine längst vergangene Liebe Stefan Mross‘ Ehefrau die Partylaune?

Amberg – Am 28. Oktober 2022 feiert Anna-Carina Woitschack ihren 30. Geburtstag. Aber ob der Schlagersängerin aktuell nach Feiern zumute ist, darf bezweifelt werden. Einen Tag vor ihrem runden Geburtstag meldete sich Anna-Carina Woitschack auf ihrem Instagram-Account aus Österreich. „Der letzte Tag im 29. Lebensjahr“ schrieb die Ehefrau von Stefan Mross zu einem Bild, das sie bei blauem Himmel in schwarzer Lederjacke vor einer beeindruckenden Bergkulisse zeigt. „Ab morgen steht dann ne 3 davor.“

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Das Schlagerpaar macht eine schwere Zeit durch

Im September wurden Gerüchte laut, die Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack befände sich nach einem Fremd-Flirt in der Krise. Mross selbst bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung: „Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt.“ Damals betonte Woitschack noch: „Stefan hat mir versprochen, an sich zu arbeiten. Ich bin sicher, dass unsere Liebe gestärkt aus dieser Krise geht.“

Doch nach dem gemeinsamen Auftritt von Stefan Mross und seiner Anna-Carina in der ARD-Sendung „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ von Florian Silbereisen gab es erneut Gerüchte. Von getrennten Hotelzimmern und einem neuen Mann an Woitschacks Seite war hinter den Kulissen laut Medienberichten die Rede. Schließlich sah sich Stefan Mross genötigt, zu den Gerüchten Stellung zu nehmen: „Zur Behauptung ‚Anna-Carina hätte einen anderen‘ stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht“, so der „Immer wieder sonntags“-Moderator in einem Statement, das er auf Facebook und Instagram veröffentlichte.

Anna-Carina Woitschack feiert ihren 30. Geburtstag – mit Stefan Mross?

An ihrem 30. Geburtstag am 28. Oktober 2022 tritt Anna-Carina Woitschack im Rahmen der Live-Tour „Immer wieder sonntags … unterwegs“ im bayerischen Amberg auf – gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan Mross, der das Event präsentiert. An den folgenden Tagen macht die Live-Tour Station in Gunzenhausen und Altötting.

Erst am 31. Oktober trennen sich die beruflichen Wege von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – an Halloween tritt Woitschack bei der Schlager-Oldie-Partynacht im baden-württembergischen Oberharmersbach auf, Mross hat noch einen „Immer wieder sonntags“-Tour-Termin in Grafenrheinfeld.

Bei Facebook und Instagram postete Anna-Carina Woitschack an ihrem runden Geburtstag bereits fleißig Geburtstagsgrüße ihrer Fans. Sie zeigt sich mit Geburtstagskuchen und Kerzen. Von Ehemann Stefan Mross gab es bisher keine offizielle Gratulation bei Social Media.

Anna-Carina Woitschack: Vor Stefan Mross war sie mit Pietro Lombardis Bruder zusammen

Seit 2020 ist Anna-Carina Woitschack mit Stefan Mross verheiratet, ein Paar sind die beiden bereits seit 2016. Doch was viele Fans nicht wissen: Davor war die Schlagersängerin, die aus einer Puppenspielerfamilie kommt, drei Jahre mit einem Mann zusammen, den sie im Rahmen ihrer DSDS-Teilnahme 2011 kennenlernte. In der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ belegte Woitschack damals den achten Platz. Gewonnen wurde die Staffel von Pietro Lombardi, der mit seiner späteren Ehefrau Sarah Engels im Finale stand.

Aber es funkte 2011 nicht nur zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi, sondern auch zwischen Anna-Carina Woitschack und Pietros Bruder Marco Lombardi. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich die beiden, damals sagte Woitschack gegenüber Bild: „Es ging nicht mehr, er stand einfach nicht mehr hinter mir.“ Marco Lombardi äußerte sich nach der Trennung weniger nett über seine Ex, laut Bravo.de schrieb er bei Facebook: „Wartet ab, ich kenne sie und ihr wahres Gesicht und es wird sich bestätigen, wie ich es voraussage.“ Außerdem unterstellte ihr Lombardi, dass sie „sie wahre Menschen wirklich nicht von Puppen trennen kann.“