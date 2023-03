„Traum in Stahl“: Tüftler baut schwerstes Fahrrad der Welt

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Dieses Bike kann Weltrekord: Das von einem Tüftler mit Herzblut in drei Jahren zusammengeschweißte Ungetüm wiegt mehr als jeder andere Drahtesel auf der Welt.

Köthen – Es heißt ganz unschuldig „Kleine Johanna“, hat 35 Vorwärts- und 7 Rückwärtsgänge, einen Getränkehalter aus Eisen und sieht dabei einem Traktor wesentlich ähnlicher als einem Fahrrad. Aber: Es ist eines. Und dass es so schwer und so groß ist wie kein anderes auf der Welt, bekam sein Schöpfer Sebastian Beutler jetzt auch schriftlich vom Rekord-Institut für Deutschland bestätigt.

Weltrekord: Das von Sebastian Beutler mit Herzblut in drei Jahren zusammengeschweißte Fahrrad wiegt mehr als jeder andere Drahtesel auf der Welt. © Frank Christiansen/dpa

2 Tonnen schwer, über 5 Meter lang: Tüftler baut schwerstes Fahrrad der Welt

„Sebastian Beutler aus Köthen baute das offiziell ‚schwerste Fahrrad der Welt‘“, so das Institut. „Die ‚kleine Johanna‘ ist 5,4 m lang, 1,87 m hoch, 2,42 m breit und erreicht ohne Fahrer ein Leergewicht von 2.180 kg“, berichtet das deutschsprachige Pendant zu den britischen Guiness World Records.

„Nach einer 100 m langen Probefahrt und dem Wiegen zertifizierte RID-Rekordrichter Olaf Kuchenbecker den neuen Weltrekord am 26. Juni 2022 in Köthen und zeichnete Konstrukteur Beutler mit einer RID-Rekordurkunde aus“.

„Weltrekord!“: Bastler aus Sachsen-Anhalt baut schwerstes Bike der Welt

„Weltrekord!!!!!“, freut sich Tüftler Beutler aus Sachsen-Anhalt, der das tonnenschwere Gefährt auf der Messe Cyclingworld in Düsseldorf vorstellte. „Ich habe endlich den lang ersehnten Weltrekord für das schwerste fahrbare Fahrrad der Welt. Der aktuelle Rekord lag in Litauen mit 1380 kg. Diesen habe ich nun mit fast 800 kg überboten“, so der mächtig stolze Bastler.

Das könnte Sie auch interessieren: Tüftler kauft gebrauchtes E-Auto – und kann lebenslang gratis laden

„Ich habe fast 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet und rund 2500 Stunden Zeit investiert. Das Fahrrad heißt „Kleine Johanna“ … Warum? Meine Tochter heißt Johanna und ich fand das ganz passend.“

Tüftler baut Fahrräder aus Schrott – schon seit er ein kleiner Junge war

Tatsächlich liegt Beutler die Leidenschaft für Drahtesel im Blut. Einer seiner Großväter war Zweiradmechaniker, der andere begeisterter Radfahrer. Und so hat er schon als kleiner Junge versucht, ein Fahrrad so umzubauen, dass man es mit dem Hinterteil lenken konnte und ihm einen Vorderradantrieb verpasst: „Mein Opa nannte es immer Clownsfahrrad oder Zirkusrad“, berichtet er auf seiner Website.

Heute sind seine Projekte, er nennt sie Custom Bicycles, also eine „kleine“ Nummer größer. Geblieben aber ist die Idee, aus Altem ganz Neues zu schaffen. Der passionierte Tüftler baut seine Fahrzeuge „aus Dingen die die Gesellschaft als Schrott bezeichnet“ und verwirklicht so seine „Träume in Stahl“.

Kasseler Tüftler rettet E-Rollerflotte vor dem Schrottplatz Fotostrecke ansehen

Die „Kleine Johanna“ hat 42 Gänge, aber bei 18 km/h ist Schluss

Das Fahrrad hat 35 Vorwärtsgänge und 7 Rückwärtsgänge. „Ich habe einfach ein LKW-Getriebe mit einer Fahrradschaltung kombiniert, aber bei 18 km/h ist Schluss“, erklärt der Bastler. Um das Lastenrad, das eine Straßenzulassung hat, nach Düsseldorf zu bringen, bedurfte es darum auch eines Tiefladers.

Im kommenden Sommer möchte Sebastian Beutler mit dem „Rad“ erstmals in Urlaub an die Ostsee fahren. „Das sind 389 Kilometer und ich brauche dafür etwa einen Monat“, verriet er gegenüber der dpa seine Reisepläne mit der „Kleinen Johanna“. Vorausgesetzt natürlich, die Waden spielen mit.