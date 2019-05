Tragödie in Stuttgart: Vater findet totes Baby – Mutter unter Verdacht

Am Montag spielt sich in einer Stuttgarter Wohnung eine Tragödie ab: Ein Vater findet sein Baby tot in der Wohnung. Kurz darauf wird die Mutter des toten Mädchens festgenommen:

Stuttgart - In der Nacht zum Montag (27. Mai) spielen sich in einer Wohnung furchtbare Szenen ab: Ein erst zwei Monate altes Baby wird tot aufgefunden. Der Vater hat es gegen 2 Uhr leblos in einem Zimmer entdeckt und sofort den Rettungsdienst verständigt. Doch jede Hilfe kommt für das Mädchen zu spät. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Baby tot in Stuttgarter Wohnung gefunden – Mutter unter Verdacht

Wie HEIDELBERG24* berichtet, rückt auch die Polizei zu der Wohnung in Stuttgart aus. Aufgrund eines Verdachtsmoments wird die 29-jährige Mutter festgenommen. Noch im Laufe des Montags soll die Französin einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

