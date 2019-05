Mutter von Auto erfasst: Drei Reh-Kitze kommen auf dramatische Weise auf die Welt

Drei kleine Rehkitze kommen auf furchtbare Art und Weise auf die Welt: Ihre Mutter wird bei der Geburt von einem Auto erfasst. Die drei Neugeborenen schweben in Lebensgefahr:

Speyer - Am Montag spielen sich auf der B39 dramatische Szenen ab: Eine trächtige Ricke wird von einem Auto überrollt und getötet. Bei dem Zusammenstoß reißt ihr Bauch auf und ihre drei Reh-Babys fallen auf die Straße. Am Leben, aber völlig kraftlos und hilflos, schleppen sich die Kitze an den Straßenrand, wo sie nach ihrer Mutter rufen.

Wie Michael Sehr von der Berufstierrettung Rhein-Neckar HEIDELBERG24* erzählt, können Polizisten die drei Neugeborenen finden und in einen Streifenwagen legen. Danach wird der Tierretter verständigt.

Während Mutter von Auto erfasst wird: Rehkitze kämpfen um ihr Leben

Dieser kümmert sich sofort um die erst wenige Minuten alten Reh-Kinder, trocknet sie ab und legt sie unter eine Wärmelampe. „Ohne Wärme wären die Drei gestorben“, sagt Sehr zu HEIDELBERG24*.

+ Ohne Wärme wären die Rehkitze vermutlicht gestorben. © Berufstierrett ung Rhein-Neckar Laut dem Tierretter gehe es den Kitzen „soweit gut“. Sie werden nach dem furchtbaren Erlebnis auf eine Wildtierstation gebracht.

*HEIDELBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

jol