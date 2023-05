Hafengeburtstag 2023: Hamburg feiert seine maritime Tradition

Von: Sebastian Peters

Der Hamburger Hafengeburtstag zieht jährlich zahlreiche Besucher nach Hamburg. Rund eine Million Schaulustiger feiern den Geburtstag des Hamburger Hafens.

Hamburg – Der Hafengeburtstag in Hamburg ist eines der größten und bekanntesten Hafenfeste der Welt. Jedes Jahr zieht dieses spektakuläre Ereignis mehr als eine Million Besucher und etwa 300 Schiffe aus aller Welt an. In diesem Jahr wird das Fest erneut die maritime Tradition der Hansestadt feiern und die Elbe in eine beeindruckende Kulisse verwandeln. Nach Corona finden die Feierlichkeiten nun endlich wieder im gewohnten Zeitraum statt – vergangenes Jahr wurde der Hafengeburtstag ungewöhnlich spät gefeiert.

Der Hamburger Hafengeburtstag: Wo gefeiert wird – und warum überhaupt

Was macht man auf dem Hafengeburtstag? Der Hafengeburtstag, der standesgemäß ein ganzes Wochenende gefeiert wird, findet 2023 vom 5. Mai bis zum 7. Mai statt. Man kann zahlreiche Schiffe besichtigen. Am Land gibt es mehrere Bühnen mit Live-Musik. Am Samstag wird es ein Feuerwerk geben. Auch das berühmte Schlepperballett wird wieder stattfinden.

Der Hafengeburtstag hat seinen Ursprung in einem Freibrief, den Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern am 7. Mai 1189 ausstellte. Dieser Freibrief gewährte den Hamburgern Zollfreiheit für ihre Schiffe auf der Elbe von der Stadt bis an die Nordsee. Obwohl das Originaldokument nicht mehr existiert – und es einige Kontroversen über seine Authentizität gibt – begehen die Hamburger den Hafengeburtstag seit 1977 jedes Jahr für einige Tage um den 7. Mai herum.

Der Hafengeburtstag bietet eine Vielzahl von Attraktionen und Veranstaltungen für Jung und Alt entlang der Elbe. Dazu gehören unter anderem:

Auch ein Besuchermagnet: die Auslaufparade des Hafengeburtstages. (Archivfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Die große Einlaufparade

Die große Einlaufparade, bei der beeindruckende Segelschiffe, moderne Einsatzfahrzeuge und Traditions- und Museumsschiffe die Elbe hinauf fahren und den Beginn der Feierlichkeiten markieren. Schiffsbesichtigungen, bei denen Besucher die Möglichkeit haben, verschiedene Schiffe zu betreten und die maritime Geschichte Hamburgs hautnah zu erleben.

Das Schlepperballett

Das Schlepperballett, bei dem mehrere Hafenschlepper vor den Landungsbrücken zu Walzermelodien tanzen – eine einzigartige Darbietung, die von Kapitän und Hafenlotse Klaus Petersen ins Leben gerufen wurde.

Das Feuerwerk

Das atemberaubende Feuerwerk, das den Himmel über der Elbe in ein Meer aus Farben und Licht verwandelt und den Höhepunkt des Hafengeburtstags bildet.

Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und Unterhaltung

Zahlreiche Schiffe fuhren zum Start des letztjährigen 833. Hamburger Hafengeburtstages auf der Elbe. (Archivfoto) © Ulrich Perrey/dpa

Neben diesen Highlights gibt es noch viele weitere Programmpunkte wie Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten entlang der Elbe.

Der Hafengeburtstag ist ein fester Bestandteil der Hamburger Kultur und eine bedeutende Veranstaltung, die die maritime Tradition der Stadt feiert. Mit seiner Vielzahl an Attraktionen und Veranstaltungen bietet der Hafengeburtstag ein unvergessliches Erlebnis für Besucher aus aller Welt.