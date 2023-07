Fünf Dinge, die man auf Sylt abseits vom Touri-Trubel erleben sollte

Von: Dagmar Schlenz

Baden, Shoppen, Fischbrötchen essen, das sind typische Freizeitaktivitäten an der Nordsee. Diese fünf Dinge sollten Sylt-Urlauber außerdem nicht verpassen.

Sylt – Die Nordseeinsel Sylt ist so vielfältig wie ihre Besucher. Die einen lieben die einmalige Natur und die endlosen Strände, anderen geht es auf der Promi-Insel ums Sehen und Gesehenwerden. Viele bleiben mehrere Tage oder Wochen auf der beliebten Nordseeinsel, manche kommen auch nur für einen Tagesausflug nach Sylt. Wer in seiner Zeit auf Sylt etwas Besonderes erleben möchte, sollte sich diese fünf Dinge abseits vom Touristen-Trubel nicht entgehen lassen.

Name: Sylt (friesisch Söl, dänisch Sild) Kreis: Nordfriesland Fläche: 99,14 km² Einwohner: 18.584 (2022) – 193,7 Einwohner/km²

1. Auf Sylt zum nördlichsten Punkt Deutschlands spazieren

55° 3′ 31,1″ N, 8° 25′ 3,1″ O, das sind die Koordinaten des nördlichsten Landpunktes der Bundesrepublik Deutschland. Er befindet sich auf Sylt, und zwar auf dem Lister Ellenbogen. Ein Spaziergang dorthin ist wunderschön und meistens recht einsam. Er führt am Strand entlang, mit Aussicht auf zwei der schönen Leuchttürme auf Sylt. Damit Besucher den nördlichsten Punkt mitten im Sand auch finden, wurde ein entsprechendes Hinweisschild aufgestellt.

Der Ellenbogen, auf dem dieser geografisch besondere Ort liegt, befindet sich in Privatbesitz. Gegen eine Gebühr von sechs Euro (Stand Juli 2023) dürfen Autofahrer die Zufahrtsstraße, die unweit der ehemaligen Weststrandhalle liegt, nutzen. Radfahrer und Fußgänger dürfen die Straße kostenlos nutzen.

Am Lister Ellenbogen können Sylt-Besucher nicht nur zwei schöne Leuchttürme entdecken, sondern auch den nördlichsten Punkt Deutschlands. © Dagmar Schlenz

Vom gebührenpflichtigen Parkplatz am Weststrand, wo sich auch eine Bushaltestelle der Linie 1 befindet, gelangt man ebenfalls an den Strand. Der Weg von dort zum nördlichsten Punkt Deutschlands ist allerdings deutlich weiter. Nach diesem Strandspaziergang hat man sich in List dann auf jeden Fall das beste Eis auf Sylt verdient.

2. Auf dem Wochenmarkt in Westerland schlemmen

In den Sommermonaten ist in Westerland zweimal wöchentlich Markttag. Immer mittwochs und freitags findet auf dem Platz vor dem Westerländer Rathaus von 7 bis 13 Uhr der Wochenmarkt statt. Hier werden frisches Obst und Gemüse, Käse und Honig aus der Region sowie Fleisch und Fisch angeboten. Auch allerlei nicht essbare Mitbringsel wie Kerzen und verschiedene Wollprodukte – vielleicht im nächsten Jahr auch vom neuen Sylt-Promi, dem Schaf „Pulli“ – können auf dem Markt erworben werden.

Für den kulinarischen Genuss vor Ort ist natürlich auch gesorgt. Im „Unverpackt“-Wagen von Frauke Bengsch werden nicht nur Lebensmittel wie Nudeln, Müsli und Hülsenfrüchte in (fast) jedes selbst mitgebrachte Behältnis gefüllt. Die leckeren Zimtschnecken kann und muss man einfach direkt vor Ort verspeisen. Ebenfalls auf dem Wochenmarkt mit einem Stand vertreten ist Kult-Gastronom Franz Ganser. 2022 hat Ganser sein „Kleines Restaurant“ auf Sylt geschlossen, jetzt bietet er auf dem kleinen Markt allerlei Köstlichkeiten an – zum sofort Genießen oder zum Mitnehmen.

3. Die Aussicht vom höchsten Punkt der Insel Sylt genießen

Man sagt, einen echten Sylter würde man daran erkennen, dass er für den Aufstieg auf die Uwe-Düne in Kampen eine Sauerstoffmaske benötigt. Für Alpenbewohner ein Klacks, ist die „Besteigung“ der mit 52,5 Metern höchsten Erhebung der Nordseeinsel für einige Flachländer eine kleine Herausforderung. 109 Stufen müssen erklommen werden, bis man den Blick von der hölzernen Aussichtsplattform genießen kann.

Von dort bietet sich ein toller Ausblick zum Roten Kliff und hinüber zur Kampener Sturmhaube bis „fast nach Dänemark“. Die Düne erreicht man über einen Fußweg in der Nähe der berühmten Kampener „Whiskeymeile“, die bei einer Farbattacke der „Letzten Generation“ in Teilen Orange gefärbt wurde. Benannt wurde die „Uwe-Düne“ nach dem Sylter Uwe Jens Lornsen. Der 1793 in Keitum geborene Jurist und Freiheitskämpfer Lornsen setzte sich für politische Reformen in Schleswig-Holstein ein.

4. Durch das älteste Dorf Sylts schlendern

Keitum, das Heimatdorf von Uwe Jens Lornsen, ist ein weiterer ganz besonderer Ort auf Sylt. Das beschauliche Dorf im Osten der Nordseeinsel wurde bereits im Jahr 1216 das erste Mal urkundlich erwähnt. Zu einem der ältesten Bauwerke gehört die Kirche St. Severin, die durch die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner auf Sylt bundesweit bekannt wurde. Auf dem Friedhof neben der Kirche finden sich zahlreiche Grabsteine, die die spannende und oft tragische Geschichte der Keitumer Seefahrer-Familien erzählen.

Denn im 18. und 19. Jahrhundert bestimmte die Seefahrt das Leben auf der Nordseeinsel Sylt. Viele der reetgedeckten Häuser in Keitum stammen aus dieser Zeit. Nicht nur bei Regen auf Sylt sind das Heimatmuseum und das Altfriesische Haus einen Besuch wert. Hier erfahren Besucher mehr über die Sylter Kapitäne und die Schicksale ihrer Familien. Von den Museen führt ein wunderschöner Weg am Watt entlang Richtung Munkmarsch bis zur sehenswerten Oke-Boysen-Brücke.

Im Friesendorf Keitum auf der Nordseeinsel Sylt stehen noch viele wunderschöne reetgedeckte Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. © Dagmar Schlenz

5. Eine Reise in zehn Millionen Jahre Erdgeschichte unternehmen

Das Morsum Kliff ist schon bei der Anreise mit dem Zug vom Hindenburgdamm aus zu sehen, für dessen Bau dieses zeitgeschichtliche Monument beinahe abgetragen wurde. Glücklicherweise war den Verantwortlichen aber damals schon bewusst, dass dieses Naturdenkmal für die Nachwelt erhalten werden musste. In den verschiedenen Schichten des Kliffs kann man die unterschiedlichen Gesteine aus zehn Millionen Jahren Erdgeschichte erkennen: weißer Sandstein, schwarzer Glimmer und roter Limonit, dazu gelblich-weißer Kaolinsand, der für die Herstellung von Porzellan verwendet wird.

Markierte Wege, die nicht verlassen werden dürfen, führen vom kostenfreien Parkplatz Nösse auf dem Morsum Kliff entlang und weiter hinab ans Watt. Von dort aus sieht man besonders gut die Bruthöhlen der Uferschwalben, die Ende April bis Ende Juni ihre Jungen großziehen. Im Anschluss an diesen Ausflug in die Erdgeschichte lohnt es, in Morsum im Café Ingwersen auf ein Stück hausgemachten Käse- oder Mohnkuchen einzukehren. Gleich um die Ecke kann man der wunderschönen Kirche St. Martin mit ihrem hölzernen Glockenstapel noch einen Besuch abstatten.