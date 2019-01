Ein Toter, ein Schwerverletzter : Große Aufregung um Gaffer bei Horror-Unfall

Wie sich Schaulustige nach einem tödlichen Unfall auf der A8 am Mittwoch bei Pforzheim verhalten, ist einfach nur noch respektlos! Jedoch hat es sich anders zugetragen, als zuerst angenommen:

Pforzheim - Am Mittwochvormittag (16. Januar) kommt es auf der A8 zwischen Pforzheim Süd und Pforzheim-Ost Richtung Karlsruhe zu einem schweren Unfall, an dem zwei LKW beteiligt sind. Wie HEIDELBERG24* berichtet, fährt in Höhe Wurmberg gegen 10:40 Uhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer an einem Stauende auf einen vorausfahrenden Laster auf.

Der vordere Lkw kippt auf die Seite – der Fahrer kann sich selbst aus dem Unfallwrack befreien, muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Für den Unfallverursacher kommt jede Hilfe zu spät. Bei dem Unfall wird er im Führerhaus eingeklemmt und kann von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme landet auf der A8 ein Rettungshubschrauber, die Autobahn muss voll gesperrt werden. In Richtung Karlsruhe bildet sich ein Stau von bis zu 10 Kilometern Länge, der Verkehr wird aktuell vor der Anschlussstelle Heimsheim umgeleitet. Das Abschleppen und die Reinigung der Straße wird noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Die ersten Schätzungen bezüglich des Schadens liegen bei rund 160.000 Euro.

Gaffer verhalten sich mehr als dreist

Als der verletzte Fahrer im Krankenwagen behandelt wird, werden die Sanitäter von Gaffern gestört. Die Schaulustigen reißen die Türen des Rettungswagen auf – wohl um den Verletzten aus der Nähe zu sehen und möglicherweise sogar zu fotografieren! Da die Rettungskräfte jedoch alle Hände voll zu tun haben, können die Personen nicht vor Ort identifiziert werden.

DRK spricht von "Missverständnis"

Die Aufregung über die Gaffer, die laut Polizei die Türen eines Rettungswagens geöffnet haben, ist groß – doch ist das gar nicht passiert?

Wie Daniela Kneis, Pressesprecherin des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Pforzheim-Enzkreis, vermutet, handle es sich nämlich um ein Missverständnis. Eine Rettungsassistentin soll nach einer 30-minütigen Reanimation zu einem Polizisten beiläufig gesagt haben, dass es jetzt nur noch fehle, dass die Gaffer in den Rettungswagen einsteigen würden. Tatsächlich sei das jedoch nie passiert, wie uns Kneis auf Nachfrage versichert. Keiner der Einsatzkräfte habe eine fremde Person im Rettungswagen gesehen.

Schaulustige hätten sich trotzdem an der Unfallstelle aufgehalten, meint Kneis. Wenn ein Notarzt beispielsweise in den Rettungswagen eingestiegen sei, in dem der Schwerverletzte behandelt worden ist, hätten Neugierige hineingeschaut. Eine Frau habe auch versucht, aus verschiedenen Winkeln einen Blick hineinzuwerfen. „Als wir ein Wagen umparken mussten, wurden wir auch von Gaffern behindert“, meint die Sprecherin weiter.

Zum Abschluss betont Kneif nochmals, dass es sich um ein Missverständnis zwischen Rettungsdienst und Polizei handle.

Zeugen, die zu dem Vorfall Hinweise geben könne, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier in Pforzheim unter ☎ 07231 125810 zu melden.

