Er besuchte die „Gamescom“: Mann aus Regensburg ertrinkt im Rhein

Letzte Woche besuchte ein 24-Jähriger aus Regensburg die Spielemesse „Gamescom“. Am Freitag stieg er bei Monheim in den Rhein - der junge Mann ertrank.

Monheim - Ein aus Regensburg stammender Besucher der Spielemesse „Gamescom“ ist bei Monheim in Nordrhein-Westfalen im Rhein ertrunken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 24-Jährige vergangene Woche die Computerspiele-Messe in Köln besucht und war am frühen Freitagmorgen laut Zeugen in den Fluss gestiegen. Warum er das tat, wissen die Ermittler noch nicht.

Monheim: Regensburger ertrinkt in Nordrhein-Westfalen

Die Leiche des Mannes war am Montagmorgen von einer Schiffsbesatzung entdeckt und in der Höhe von Monheim - etwa 20 Rheinkilometer von Köln entfernt - geborgen worden. „Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen gewaltsamen Tod gibt es bisher aber nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche werde jetzt obduziert.

Am Lerchenauer See in München ist es zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann ging unter - die Reanimation blieb erfolglos. (tz.de*) Zu einem Drama kam es kürzlich an einem Fluss in Bayern. Ein Mann wollte seine Frau aus dem Wasser retten - und ertrank. (Merkur.de*) Ein trauriger Unfall hat sich auch in Oberösterreich ereignet. Ein 44-Jähriger ertrank beim ersten Date mit einer Bayerin in einem Badesee.

*tz.de/Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.