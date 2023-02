Tote durch E-Bike Akkus: Feuerwehr kämpft mit immer mehr Bränden

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Immer wieder geraten E-Bike Batterien in Brand und verursachen immense Schäden. In Großstadt-Wohnungen werden Billig-Akkus zur tödlichen Gefahr.

New York – Brennende Akkus haben in den vergangenen Jahren vor allem bei Elektroautos für Schlagzeilen gesorgt. Ein E-Auto von BWM ging auf Probefahrt in Flammen auf. Doch mit dem E-Bike Boom häufen sich nun auch die Fälle von dramatischen Bränden, ausgelöst durch E-Bike Batterien. In New York kamen im vergangenen Jahr bei Feuern, die durch Lithium-Ionen-Akkus von Rädern verursacht wurden, sechs Menschen ums Leben.

Die Feuerwehrchefin der größten Stadt der USA zieht jetzt die Reißleine. Sie fordert in einem dramatischen Appell Maßnahmen und das Verbot minderwertiger Akkus.

Im Jahr 2022 gab es in New York 216 Wohnungsbrände aufgrund von defekten E-Bike Akkus. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben. © imago

Tote durch E-Bike-Akkus: Feuerwehr kämpft mit immer mehr Bränden

Die Zahl der Batteriebrände von E-Bikes in New York City ist alarmierend: Sie stieg von 44 im Jahr 2020 auf 216 zum Ende des letzten Jahres. Allein im vergangenen Jahr kamen dabei sechs Menschen ums Leben, darunter ein fünfjähriges Mädchen. Die tödlichen Brände wüteten vor allem in Wohnhäusern.

New York: Verheerende Brände in Wohnhäusern häufen sich

Eines der dramatischsten Feuer ereignete sich vor über einem Jahr in einem Hochhaus in Manhattans East Village. Es brach aus, als ein Akku in einem Schlafzimmer kurz nach 7 Uhr morgens in Flammen aufging und eine Person tötete. Zwei Jugendliche, die sich im anderen Schlafzimmer der Wohnung aufhielten, berichteten den Ermittlern später, sie hätten eine Explosion gehört, dann sei die Wand eingestürzt. Sie seilten sich in letzter Minute an einem Rohr an der Fassade aus dem vierten Stock ab.

Sechs Tote durch E-Bike-Brände in Wohnungen: Feuerwehr-Chefin fordert Maßnahmen

Aufgrund der hohen Zahl von E-Bike-Zustellern und auch immer mehr Privatpersonen, die mit dem Fahrrad elektrisch unterwegs sind, gab es in New York mehr dieser Brände als irgendwo sonst im Land. Aber auch in anderen Städten sind Brände von E-Bikes zunehmend ein Problem. Die Feuerwehren warnen vor den Gefahren, die von beschädigten oder modifizierten Batterien ausgehen, oder vor Batterien, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen. Genau wie bei einem Unfall mit einem E-Auto ist das Löschen und die Bergung riskant und zeitintensiv für die Feuerwehr.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Feuerwehrchefin warnt: „Diese Brände sind explosiv und extrem schwer zu löschen“

„Unsere Feuerwehrleute haben festgestellt, dass diese Brände explosiv und extrem schwer zu löschen sind. In diesem Jahr gab es bisher 22 Brände, bei denen 36 Menschen verletzt wurden und einer starb“, erklärt die New Yorker Feuerwehrchefin Laura Kavanagh. In ihrem öffentlichen Brandbrief an die Behörde für öffentliche Sicherheit, die U.S. Consumer Product Safety Commission, fordert sie nun Maßnahmen. Es sollten minderwertige Batterien an Häfen beschlagnahmt werden, „universelle“ Batterieladegeräteverboten und E-Bike- und Scooter-Hersteller dazu verpflichtet werden, ihre Geräte nur mit zugelassenen Batterien zu betreiben.

Brandgefährlich: Maßnahmen, mit denen Sie einem E-Bike Akku Brand vorbeugen

Lassen Sie den Akku Ihres E-Bikes beim Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt.

Besser: Sie laden den Akku in der Garage (ohne Fahrzeug), auf dem Balkon oder der Terrasse und schauen in regelmäßigen Abständen nach dem Rechten.

Verwenden Sie ausschließlich das Ladegerät des E-Bike-Herstellers oder – bei Verlust – ein identisches. Das ist übrigens auch Bedingung für einen Versicherungsschutz.

das Ladegerät des E-Bike-Herstellers oder – bei Verlust – ein identisches. Das ist übrigens auch Bedingung für einen Versicherungsschutz. Nutzen Sie niemals einen Akku, der beschädigt ist, der hart heruntergefallen ist oder sich aufgebläht hat.

Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen aller Art wie Stöße, Stürze oder das Darauftreten.

Lagern Sie die Batterie in einer trockenen Umgebung bei normaler Raumtemperatur und abseits von Sonneneinstrahlung.

Am sichersten lagert ein E-Bike Akku auf einem Fliesenboden, Estrich oder einer anderen feuerfesten Unterlage.

Die ideale Ladekapazität liegt zwischen 40 und 70 Prozent.

Schädigen Sie den Akku nicht mit einer kompletten Entladung, die über längere Zeit besteht.

Achten Sie auf ungewöhnliche Zeichen, die auf einen Defekt des Akkus hindeuten könnten, z.B. eine Verformung des Gehäuses, das Austreten von Flüssigkeiten, Probleme beim Laden oder eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung.

Quelle: Wertgarantie.de

Brände von E-Bike-Akkus: Auch in Deutschland häufen sich die Fälle

Auch in Deutschland wurden, vor allem losgetreten durch die Corona-Pandemie, Massen an E-Bikes gekauft. Laut Statistischem Bundesamt Destatis gab es Anfang 2021 rund 7,1 Millionen Elektrofahrräder, 20 Prozent mehr als noch Anfang 2020. Damit besaß rund jeder achte Haushalt, nämlich 13 Prozent, mindestens ein E-Bike. Mit dem Boom mehren sich auch hierzulande die Fälle, in denen deren Akkus Ursache für schwere Haus- und Wohnungsbrände sind. Im Januar setzte ein heiß gelaufener Akku eine Garage in Brand. Und Anfang Februar verursachte ein E-Bike Akku einen Hausbrand mit einem Schaden von 450.000 Euro. Bereits vergangenes Jahr steckte ein E-Akku eine Villa in Brand und sorgte für einen Millionenschaden.

Gefahr durch Billig-Akkus und eigenen Reparaturen

Beruhigend: Nur wenige Lithium-Ionen-Batterien stellen eine Gefahr dar. Unbeschädigte, unveränderte Batterien mit CE-Siegel gelten allgemein als sicher. Gefährlich wird es dann, wenn der Akku vom E-Bike selbst repariert wird. Oder wenn der defekte Akku durch ein Billig-Modell ersetzt wird. Da Original-Akkus oft verhältnismäßig teuer sind, liegt der Griff zu Fremdfabrikaten aus dem Internet nahe. Der ADAC rät, darauf zu verzichten. Laien könnten schwer erkennen, ob diese gut verarbeitet, sicher und gleichwertig sind. Dass solch eine vermeintlich günstigere Wahl eine katastrophale Entscheidung sein kann, zeigen nicht zuletzt die verheerenden Brände in New York.