Aktivisten decken Tierquälerei von Tönnies-Zulieferer auf: „Tiere verhungern qualvoll“

Von: Teresa Toth

Verdeckte Recherchen zeigen, wie ein Landwirt Schweine in seinem Betrieb quält und auf grausame Art verenden lässt. Tönnies distanziert sich von den Vorwürfen.

Frankfurt – Auf engstem Raum zusammengepfercht, krank, verletzt und ohne Auslauf: Diese schrecklichen Bilder eines Schweinemastbetriebs liegen dem Deutschen Tierschutzbüro vor. Einem Recherche-Team gelang es, die Zustände in der Stallung, in der rund 1000 Schweine gehalten werden, mehrfach auf versteckten Kamera festzuhalten. Die Videos zeigen, dass der Tönnies-Zulieferer seine Tiere ganz bewusst quält und sogar verhungern und verdursten lässt.

Tierquälerei bei Zulieferer von Tönnies: Kranke Schweine werden nicht behandelt

„Wie skrupellos muss man sein, wenn man Tieren noch nicht einmal Wasser und Futter gibt und ihnen dann noch beim Sterben zuschaut? Diese Tiere müssen Höllenqualen erlitten haben“, so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro in einer Pressemitteilung. Der Hauptvorwurf lautet, dass der Landwirt des Betriebs in Rees im Kreis Kleve (Nordrhein-Westfalen) kranke und verletzte Tiere in einen Gang sperre, wo sie dann unter Qualen verenden – „denn das ist offenbar billiger, als den Tierarzt zu rufen“, empört sich Peifer.

Tiere in Schweinemastbetrieben werden oft unter schlechtesten Bedingungen gehalten. (Symbolbild) © Peter Endig/dpa

Zahlreiche Schweine hatten Handballen-große Abszesse, andere Nabelbrüche. Weitere litten vermutlich an einem Befall von Parasiten, was sich an den aufgeblähten Bäuchen der betroffenen Schweine erkennen lässt. Tierärztlich behandelt und separiert wurden die kranken und verletzten Tiere offenbar nicht. „Mit artgerechter Haltung oder ‚Tierwohl‘ hat das überhaupt nichts zu tun, auch wenn uns das Schlachtunternehmen wie Tönnies oder die Supermarktketten gerne suggerieren wollen“, so Pfeifer weiter.

„Sie werden wie Müll entsorgt“ – obwohl es der Landwirt besser wissen müsste

Auf den Videos zu sehen sei laut dem Deutschen Tierschutzbüro auch, wie die toten Tiere abtransportiert werden. „Sie werden wie Müll entsorgt“, beschreibt Peifer die Aufzeichnungen. Dabei sollte der Landwirt eigentlich wissen, wie artgerechte Haltung funktioniert – so sei er ehrenamtliches Mitglied im „Rheinischen Erzeugerring für Mastschweine e.V.“ mit Sitz in Sonsbeck. In der Vergangenheit soll der Beschuldigte jedoch bereits mehrfach negativ aufgefallen sein.

Im Zeitraum von März 2021 bis Dezember 2021 stoppte das Veterinäramt Gütersloh in mindestens 14 Fällen eine Weiterverarbeitung des aus dem Betrieb stammenden Fleisches, da an den Schweinen Bauchfellentzündungen, Gelenkentzündungen und Lymphknoten-Veränderungen festgestellt werden konnten. Das Fleisch war mit Keimen und Eitererregern verseucht. Doch auch Tönnies-Fleisch, das es in den Verkauf schafft, gilt als minderwertig – vor allem sogenanntes Separatorenfleisch.

Tönnies betont, dass es kein Fleisch von den gezeigten Schweinen erhalten habe

Die jüngsten Aufnahmen aus dem Betrieb in NRW stammen vom Juli 2022. Nachdem das Veterinäramt informiert wurde, erstattete dieses eine Strafanzeige – gegen den Landwirt wird nun wegen des Verdachts der Tierquälerei ermittelt. Der Betrieb in Rees ist nicht der erste Tönnies-Zulieferer, der in das Visier von Tierschützern geriet. Es ist bereits der sechste Fall innerhalb weniger Jahre. So wurde erst kürzlich ein ehemaliger Tönnies Zulieferer aufgrund von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Immer wieder gerät der Fleischkonzern Tönnies in die Kritik. © Guido Kirchner/dpa

Auf Anfrage der FR.de von IPPEN.MEDIA erklärte Tönnies, dass der nun beschuldigte Landwirt nach Bekanntwerden der Vorwürfe gesperrt wurde. „Diese Bilder erschüttern uns zutiefst und sind nicht zu akzeptieren“, so Jörg Altemeier, Leiter der Stabsstelle Tierschutz von Tönnies. Bei vergangenen Fällen handele es sich dagegen „eindeutig nicht um vernachlässigte, sondern erkrankte Tiere, was haltungsformunabhängig bei jedem Schwein vorkommen kann“, sagte Altemeier. Zudem könne man im konkreten Fall ausschließen, dass die in den Aufnahmen gezeigten Tiere an Tönnies geliefert wurden. Wer dennoch auf Tönnies-Fleisch verzichten möchte, kann dieses im Supermarkt an einigen Merkmalen erkennen.

Gegen Tierquälerei: Immer mehr Aktivisten setzen sich für Landwirtschaft ohne Tierhaltung ein

Die Anzahl der Verstöße zeigt, wie prekäre die Situation in Mastbetrieben ist: Das Produkt Fleisch steht vor der Erhaltung der Würde einzelner Lebewesen. „Seit Jahren veröffentlichen wir und andere Tierrechtsorganisationen immer wieder erschreckendes Bildmaterial aus Tierhaltungsbetrieben. Von einem Einzelfall kann hier wirklich nicht mehr die Rede sein“, so Pfeifer.

Viele Aktivisten setzen sich daher für ein Umdenken innerhalb der Landwirtschaft ein. Darunter auch der Verein TransFARMation. Sein Ziel ist es, Landwirten bei der Weiterentwicklung auf eine nachhaltige Landwirtschaft ohne Tiernutzung zu unterstützen. Denn nicht nur aus Tierschutzperspektive, auch aus ökologischer Sicht, etwa im Kontext des Klimawandels, sind Höfe ohne Tierprodukte eine zukunftsfähige Alternative.

Dass eine fleischfreie Ernährung zudem immer beliebter wird, spiegelt sich unter anderem in einem Backzutaten-Trendreport von 2022 wider: Es gibt demnach immer mehr vegane Produkte. Davon profitieren auch vegane Fußball-Fans. In vielen Stadien gibt es inzwischen pflanzliche Angebote. (tt)