Tödliches Drama in Österreich: Vater von ertrunkenem Leon bleibt weiter in Haft

Der unter Mordverdacht stehende Vater von Leon (6) muss weiter in U-Haft bleiben. Der Haftbeschwerde des Beschuldigten wurde nicht stattgegeben.

St. Johann in Tirol – Florian A., der Vater des sechsjährigen Leon, der im August vergangenen Jahres in Österreich in der Kitzbühler Ache bei St. Johann in Tirol tot aufgefunden wurde, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Einer Haftbeschwerde des 38-Jährigen gegen die Verhängung der U-Haft hat das Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck nicht stattgegeben. Als Begründung führte das OLG Verdunklungs- und Tatbegehungsgefahr an. Dies berichtete die Tiroler Tageszeitung. Im August vergangenen Jahres gab Florian A. an, bei einem Spaziergang an der Redford-Promenade in St. Johann von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden zu sein. Sein behinderter Sohn sei dann aus seinem Kinderwagen geklettert und im Fluss ertrunken.

„Die über Florian A. verhängte Untersuchungshaft wurde aus den Haftgründen der Verdunklungs- und Tatbegehungsgefahr für weitere zwei Monate fortgesetzt“, erklärte laut der Kronen Zeitung der Leiter der Medienstelle des OLG, Klaus-Dieter Gosch in einer Aussendung. Das OLG gehe laut einer schriftlichen Stellungnahme vom „dringenden Verdacht des Verbrechens des Mordes“ aus. „Nähere Informationen zur Begründung der in nichtöffentlicher Sitzung ergangenen Entscheidung des OLG können unter anderem auch deshalb, um die weiterten Ermittlungen nicht zu gefährden, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben werden“, so Gosch weiter.

Einsatzkräfte im August 2022 an der Kitzbüheler Ache, wo ein Sechsjähriger tot aufgefunden wurde. © Georg Köchler/Zoom Tirol/APA/dpa

Drama in Österreich: In Haft sitzender Vater von ertrunkenen Leon weist Vorwürfe vehement zurück

Hubert Stanglecher, der Anwalt des Angeklagten, betonte laut der Tiroler Tageszeitung, dass sein Mandant seinen Sohn nicht umgebracht habe und den Vorwurf weiterhin zurückweise. „Der Tatverdacht ist schlichtweg die Voraussetzung, dass die Strafverfolgungsbehörden überhaupt ermitteln dürfen“, sagte Stanglecher laut der Kronen Zeitung. Für die Verhängung der U-Haft müssten aber zusätzlich Haftgründe gegeben sein. Die Entscheidung des OLG stehe im Widerspruch zur aktuellen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, nach der für die Annahme von Haftgründen konkrete Anhaltspunkte vorliegen müssten, so Stanglecher weiter.

„Mein Klient weist den gegen ihn erhobenen Vorwurf weiterhin vehement zurück. Er hat seinen Sohn nicht umgebracht“, betont der Anwalt des Angeklagten. Weitere Schritte gegen die Behörden wolle Stanglecher aber nicht unternehmen. Vor einem Monat wurde Florian A. festgenommen, weil Ermittler nach umfangreichen Ermittlungen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschichte anmeldeten. Auf Facebook hatten die Eltern Ende vergangenen Jahres ihre Trauer über Leons Tod zum Ausdruck gebracht und um Mithilfe bei den Ermittlungen gebeten. (Niklas Müller)