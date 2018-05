Tödlicher Unfall vor Augen des Vaters: Müllwagen überfährt Jungen (7) auf dem Weg zur Schule

Ein tragisches Unglück hat sich in einem Wohngebiet in Köln ereignet. Ein Müllwagen hat einen jungen Radfahrer (7) erfasst und tödlich verletzt.

Köln - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei passierte der Unfall im Stadtteil Widdersdorf am Montagmorgen beim Abbiegen des Lastwagens. Der Junge sei sofort tot gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Der Junge war mit seinem Vater auf dem Weg zur Schule, berichtet der Kölner Stadt Anzeiger auf seiner Webseite online. Der Vater steht demnach unter Schock und wird von einem Seelsorger betreut.

In München hatte sich vor kurzem ein tödlicher Radunfall ereignet: Ein neunjähriges Mädchen ist, so tz.de* in der Früh auf dem Weg zur Schule von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

