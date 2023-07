Nichtschwimmer (42) springt Schlauchboot hinterher und stirbt

Von: Sebastian Peters

Ein 42-jähriger Nichtschwimmer ertrank im Lütauer See, Mölln, während er zu einem Schlauchboot schwimmen wollte. Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Mölln – Ein entspannter Sommertag nahm am Montag, dem 17. Juli 2023, eine tragische Wendung, als ein 42-jähriger Möllner am Lütauer See ertrank. Der Mann, der als Nichtschwimmer bekannt war, war mit Freunden zum Baden am See, als das Unglück passierte.

Badeunfall bei Hamburg: 42-jähriger Mann ertrinkt im Lütauer See

Nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck sprang der Mann gegen 18:40 Uhr vom Steg in den See, in der Absicht, zu einem Schlauchboot zu schwimmen, das nur wenige Meter entfernt driftete. Der Mann tauchte nicht mehr auf.

Feuerwehrteams aus Mölln und Ratzeburg und DLRG-Einheiten aus Mölln, Ratzeburg, Büchen und Oberelbe wurden schnell alarmiert und begannen mit der Suche nach dem Vermissten. Mit Booten, Tauchern und Unterwasserdrohnen suchten die Rettungskräfte den See ab.

Gegen 19:30 Uhr, fast eine Stunde nachdem der Mann ins Wasser gesprungen war, wurde er gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte konnte der 42-jährige Möllner nicht wiederbelebt werden. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat inzwischen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Ermittler prüfen weiterhin den genauen Hergang des tragischen Vorfalls.

