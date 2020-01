Mann stirbt auf Baustelle: Polizei nennt Details zur Ursache

Ein Arbeiter hat sich auf einer Baustelle tödliche Verletzungen zugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen sind jetzt abgeschlossen und die Ursache steht nun fest.

Paderborn – Bereits am vergangenen Freitag kam es auf einer Baustelle in NRW zu einem tödlichen Unfall. Ein 31-jähriger Mann arbeitete an der Decke einer Halle. Um an das Dach zu gelangen, verwendete er eine Hebebühne. Doch weil er das technische Gerät offenbar falsch bediente, wurde er gegen einen Betonträger gedrückt und starb.

Der Verletzte wurde auf der Baustelle in Paderborn von einem Kollegen gefunden, wie owl24.de* berichtet.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.