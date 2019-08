Tödliche Schüsse in Kassel: 21-Jähriger wird auf offener Straße getötet

Große Suchaktion in Kassel: Polizisten durchsuchten Grundstücke in Nähe des Tatorts. Ein Mann ist erschossen worden.

Tödliche Schüsse in der Nacht zu Donnerstag: Ein 26 Jahre alter Mann hat in Kassel einen 21-Jährigen auf offener Straße erschossen. Der Mann wurde festgenommen.

Ein 26-jähriger Mann aus Kassel steht unter dem dringenden Tatverdacht, den 21-Jährigen getötet zu haben. Das hat die Polizei in Kassel mitgeteilt. Das Kommissariat 11 der Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Opfer und Täter sollen sich nach Angaben der Polizei gekannt haben. Ein Streit zwischen den beiden Männern muss wohl dann gegen 0.30 Uhr eskaliert sein. Nachbarn hörten Schüsse und alarmierten die Polizei. Nach Informationen der HNA* soll der Verdächtige mindestens fünf Mal auf sein Opfer geschossen haben.

Schüsse in Kassel: Mann in Wohnung festgenommen

Der Verdächtige, der von einem Zeugen benannt werden konnte, wurde in den frühen Morgenstunden von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung in Kassel festgenommen.

Am heutigen Donnerstag wird die Leiche in der Gerichtsmedizin obduziert, der Beschuldigte wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

